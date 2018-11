Asef N. - Asylantrag erneut abgelehnt

Am 19. Dezember startet die Gerichtsverhandlung - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Der Asylantrag von Asef N., bei dessen versuchter Abschiebung sich im Mai 2017 Mitschüler und Linksautonome der Polizei in den Weg gestellt hatten, ist erneut abgelehnt worden. Das teilte der Anwalt des 22-jährigen Afghanen, Michael Brenner, am Donnerstag mit.

Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet. Brenner habe Klage eingereicht und sehe durchaus Chancen, dass N. vor Gericht doch Recht bekommt und Asyl erhält. Sollte das nicht klappen, gebe es noch weitere Möglichkeiten, einen Aufenthaltstitel zu bekommen, zum Beispiel wegen guter Integration. Vorerst habe N. eine Aufenthaltsgestattung, bis das Verwaltungsgericht Ansbach über die Klage entschieden hat. Das passiert Brenner zufolge frühestens in einem Jahr. Asef N. sollte im Mai 2017 in Abschiebegewahrsam genommen werden, nachdem sein erster Asylantrag abgelehnt worden war.

Unterstützer stellten sich der Polizei in den Weg. Der Einsatz hatte bundesweit für Aufmerksamkeit und Kritik gesorgt. Das Asylverfahren von N. wurde daraufhin neu aufgerollt. Am 19. Dezember soll dem Oberlandesgericht Nürnberg zufolge die Hauptverhandlung im Strafprozess gegen N. beginnen.

Vor einem Jahr nahmen Beamte Asef N. aus seiner Berufsschulklasse in Nürnberg, um ihn zur Abschiebung in ein Flugzeug nach Kabul zu setzen. Die Situation eskalierte. Am Donnerstag versammelten sich 120 Demonstranten und Demonstrantinnen am Berliner Platz. Sie zogen bis zum Rathaus und protestierten für ein Bleiberecht des Afghanen.