Asylpaket: Eine Nebelkerze für die bayerischen Wähler

Transitzentren mögen schlüssig klingen, sind in der Praxis aber kaum umzusetzen - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Letztlich hat sich auch die SPD den Transitzentren an der Grenze nicht verschlossen. Allerdings ist fraglich, ob diese tatsächlich funktionieren. Vieles deutet darauf hin, dass das Asylpaket nur eine Nebelkerze für die bayerischen Wähler bleiben wird. Ein Kommentar von NN-Redakteur Manuel Kugler.

Sieht das Asylpaket als seinen Erfolg: Bundesinnenminister Horst Seehofer. Foto: Kay Nietfeld/dpa



An dieses Bild hat man sich seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 gewöhnt: Die Parteien der Großen Koalition tagen bis in die Nacht, um zu später Stunde dann eine Einigung zu verkünden. Eine Einigung, deren Tenor meist derselbe ist: Der Druck auf Asylbewerber wächst.

Nun klingt einiges, was am Donnerstagabend beschlossen wurde, durchaus vernünftig - jedenfalls auf dem Papier. Im Zentrum der Einigung stehen die Transitzentren, selbst wenn die nun nicht mehr so heißen dürfen und auf Druck der SPD in Transferzentren umbenannt wurden.

Künftig sollen an der bayerisch-österreichischen Grenze Personen, die bereits in einem anderen EU-Mitgliedsstaat Asyl beantragt haben, direkt in das zuständige Land zurückgewiesen werden. Dies soll innerhalb von 48 Stunden geschehen. Die Bundespolizei nutzt für das Transitverfahren ihre bestehenden Einrichtungen in Grenznähe.

In der Theorie klingt das durchaus schlüssig: Eine Umsetzung käme einer Rückkehr zum Dublin-Abkommen gleich, laut dem der Staat, in dem ein Asylbewerber zuerst europäischen Boden betreten hat, auch für das Asylverfahren zuständig ist. Dieses System war auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 zusammengebrochen, seitdem wird nur ein kleiner Teil der in Deutschland ankommenden Asylbewerber auf Grundlage der Dublin-Regeln ins Ankunftsland zurückgeschickt.

Es gibt unzählige Ausweichmöglichkeiten

In der Praxis ist zu befürchten, dass sich daran auch mit Transitzentren nichts ändert. Denn Zurückweisungen sollen laut Vereinbarung nur an der bayerisch-österreichischen Grenze vorgenommen werden, nicht aber an den anderen deutschen Landesgrenzen. Jörg Radek, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), spricht angesichts dessen von "Stückwerk". Zudem werden selbst an der Grenze zwischen Bayern und Österreich nur drei der 63 Übergänge stationär überwacht.

Mit anderen Worten: Es gibt unzählige Ausweichmöglichkeiten. Wer illegal nach Deutschland einreisen will, der wird das wohl auch künftig schaffen. Bewahrheitet sich diese Befürchtung, dann heißt das für das Asylpaket, dass es vor allem einem Zweck (nämlich dem der CSU) diente: den bayerischen Wählern vor der Landtagswahl zu vermitteln, dass man doch etwas unternehme gegen Asylzuwanderung. Das Asylpaket wird damit wohl eine bloße Nebelkerze bleiben.

Manuel Kugler Politikredakteur E-Mail