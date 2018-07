Asylstreit: Merkel und Seehofer einigen sich auf Kompromiss

Rücktritt oder Rücktritt vom Rücktritt: Wie reagiert der Innenminister? - vor 24 Minuten

BERLIN - Eine Lösung der Regierungskrise in Berlin ist weiter ungewiss. Nun greift der Bundestagspräsident in den heftigen Streit zwischen der Kanzlerin und ihrem Innenminister ein. Die aktuellen Entwicklungen im Live-Blog!

Horst Seehofer habe in seinem Leben schon einiges überstanden - sagt der Neumarkter Bundestagsabgeordnete Alois Karl an. Doch es gibt auch andere CSU-Stimmen in der Region, die nicht mehr an eine gütliche Einigung in dem Unionsstreit glauben. Die Reaktionen auf die jüngsten Entwicklungen reichen von vorsichtigem Optimismus bis hin zu blankem Entsetzen.