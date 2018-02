Auch für die SPD gilt: Umfragen zählen nicht

Die Partei hat bis zu Wahlen Zeit, sich den Bürgern wieder zu empfehlen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Umfragen sind nur Momentaufnahmen. Deshalb darf sich die SPD jetzt von ihrem Rekordtief nicht kirre machen lassen, findet NN-Politikredakteur Dieter Schwab

Für die schlechten Umfrage-Werte der SPD gibt es verschiedene Gründe. © Bernd von Jutrczenka/dpa



Keine Frage: Die SPD hat sich mit einer erstaunlichen Konsequenz in eine Situation gebracht, aus der es keinen glaubwürdigen Ausweg mehr gibt, der das geschätzte Publikum überzeugt. Nach der Wahl erst ein klares Bekenntnis zur Opposition, das wegen seiner Konsequenz viel Beifall erhält.

Aber nach gut vier Monaten aber ist die Lust am Regieren wieder erwacht - sogar unter einer Kanzlerin Merkel, die im Ruf steht. ihre Koalitionspartner zu marginaliseren.

Da überrascht es nicht wirklich, dass die altehrwürdige Partei in Umfragen von einem Tiefpunkt zum nächsten rutscht - jetzt im Politbarometer des ZDF sogar auf 18 Prozent. Trotzdem sollte die Partei, ihre Führung und ihre Mitglieder, jetzt vor allem die Ruhe bewahren. Dafür gibt es mehrere gute Gründe:

Einmal sind Umfragen methodisch ungenau. Die Ergebnisse können durchaus um bis zu drei Prozent schwanken - nach oben, allerdings auch nach unten. Sie sind vor allem Momentaufnahmen; abgerechnet wird an Wahlsonntagen.

Und hier haben die Sozialdemokraten, so sie denn in eine Große Koalition gehen, gute Chancen, bis zum regulären Wahltag in knapp vier Jahren wieder zu punkten.

Keine Alternative

Es bleibt ihnen auch nichts anderes übrig; denn bei Lichte besehen haben sie keine Alternative zu einer Großen Koalition, auch wenn dies eine große Gruppe der Sozialdemokraten vehement bestreitet.

Eine Minderheitsregierung Merkel tolerien? Intellektuell und demokratietheoretisch eine faszinierende Idee, die aber unter machtpolitischen Gesichtspunkten gravierende Nachteile hat. Eine Unions-gegeführte Regierung hätte Einflussmöglichkeiten, den die SPD nicht mehr kontrollieren könnte - siehe den Alleingang von Landwirtschaftsminister Christian Schmidt in Sachen Glyphosat in Brüssel.

Profil lässt sich da nur schwer erarbeiten. Also doch Neuwahlen? Vermutlich gäbe es dabei wieder keine klaren Verhältnisse, und das Suchen nach einer Regierungsmehrheit begänne bloß von vorn. Außerdem haben Politiker die Pflicht und Schuldigkeit, aus dem Willen der Wähler eine Regierung zu formen.

Natürlich, dass Problem für jeden Koalitionspartner hieß bisher Merkel, weil die Kanzlerin sich mit einer Mischung aus Konturlosigkeit Pragmatismus zur erfolgreichen Krisenmanagerin hochstilisierte. Bloß: Das ist Vergangenheit.

Jedes Jammertal nimmt ein Ende

Durch ihre Flüchtlingspolitik - unabhängig davon, dass sie sachlich gerechtfertigt war - trieb sie der AfD konservative Wähler in Scharen zu und schwächte die eigene Partei. Außerdem befindet sie sich, solte sie nochmals gewählt werden, in der Endphase ihrer Macht. Kämpfe um die Nachfolge in der CDU werden deshalb unvermeidlich sein; die Wähler aber mögen solche Konflikte und unklaren Verhältnisse aber nicht.

Unter dem Strich haben die Sozialdemokraten deshalb gute Möglichkeiten, sich durch eine gute Politik wieder zu empfehlen. Wenn sie die Ruhe bewahren, können sie auch auf eine anständige Weise klären, ob Martin Schulz, der Mann an der Spitze, wirklich die beste Wahl ist oder ob ein Wechsel not tut. Vor allem braucht es die Einsicht, dass jedes Jammertal, auch dieses, einmal ein Ende nimmt.

