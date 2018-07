Auf Druck Italiens: Deutschland nimmt 50 Bootsflüchtlinge auf

Insgesamt 450 Migranten in Holzboot vor Italiens Küste aufgegriffen - vor 31 Minuten

ROM/BERLIN - Deutschland will sich an der Aufnahme der aktuell vor Italien geretteten Migranten beteiligen. Die italienische Regierung hatte auf Unterstützung von EU-Partnern gepocht und zuerst Zusagen von Malta und Frankreich erhalten.

Seit Wochen kocht der Streit um die Seenotrettung in Europa hoch. © Axel Heimken/dpa



Seit Wochen kocht der Streit um die Seenotrettung in Europa hoch. Foto: Axel Heimken/dpa



Deutschland will sich an der Aufnahme der aktuell vor Italien geretteten Migranten beteiligen. "Deutschland und Italien sind übereingekommen, dass Deutschland im Blick auf die laufenden Gespräche über eine intensivere bilaterale Zusammenarbeit im Asylbereich in diesem Fall bereit ist, 50 Menschen aufzunehmen", sagte eine Regierungssprecherin am Sonntag laut einer Mitteilung.

Insgesamt 450 Migranten waren am Samstag von einem Holzboot gerettet worden, das Medienberichten zufolge von Libyen gestartet war und es bis vor die italienische Küste im Mittelmeer schaffte. Die italienische Regierung hatte auf Unterstützung von EU-Partnern gepocht und zuerst Zusagen von Malta und Frankreich erhalten.

dpa