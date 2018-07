Auftrieb für Denunzianten: NetzDG setzt falsche Signale

NÜRNBERG - Seit einem halben Jahr ist das Netzwerkdurchsetzungs-Gesetz (NetzDG) in Kraft - eine erste Bilanz entkräftet viele Befürchtungen. Für die Debattenkultur im Netz förderlich ist das Gesetz dennoch nicht, weil es Denunzianten Auftrieb gibt. Ein Kommentar von NN-Redakteur Manuel Kugler.

Sollte die Entscheidung über die Strafbarkeit von Posts nicht eher der deutschen Justiz obliegen als Facebook? Auf diese Frage hat bisher noch kein Verteidiger des NetzDG eine schlüssige Antwort gegeben. © Josh Edelson/afp



Ja, auch an dieser Stelle, in den Online-Kommentaren der Politikredaktion der Nürnberger Nachrichten, wurde die Befürchtung geäußert: Das Netzwerkdurchsetzungs-Gesetz, das sozialen Netzwerken hohe Bußgelder androht, wenn sie strafbare Posts nicht schnell löschen, würde zum massenhaften Entfernen von Beiträgen führen. Denn in fraglichen Fällen würden sich Facebook oder Twitter für die Löschung und gegen die Meinungsfreiheit entscheiden - denn wieso sollte ein profitorientiertes Unternehmen das Risiko einer Millionenbuße eingehen?

Eine erste Bilanz ein halbes Jahr nach Inkrafttreten des NetzDG deutet nun darauf hin, dass es nicht zu massenhaften Löschorgien gekommen ist. War die Aufregung um das Gesetz des damaligen Justizministers Heiko Maas also ein Sturm im Wasserglas? Nein, für diese Einschätzung ist es definitiv zu früh.

Die Verabschiedung des Gesetzes gab Internetnutzern Auftrieb, die es sich in ihrem Eifer zur Aufgabe gemacht haben, hundertfach missliebige Beiträge von politisch Andersdenkenden wegen angeblicher Verstöße gegen das NetzDG zu melden. Auf dieses Phänomen deutet auch hin, dass nur ein kleiner Teil der Beschwerden den jüngsten Zahlen zufolge auch in Löschungen mündete.

Das Denunziantentum (von links wie rechts) belastet nicht nur die Teams der Netzwerke, die Posts auf Strafbarkeit prüfen sollen, das belastet vor allem Demokratie und Meinungsfreiheit.

Natürlich darf auch im Internet kein Platz für Volksverhetzung sein. Wer für eine offene Debatte eintritt, der muss aber bereit sein, missliebige, provokante, ja sogar objektiv falsche Ansichten auszuhalten. Allerdings scheint diese Bereitschaft zum Aushalten anderer Meinungen in Deutschland nur schwach ausgeprägt - der geringe Widerstand gegen das NetzDG sprach Bände.

US-Konzerne entscheiden - nicht die deutsche Justiz

Ohnehin räumen die jüngsten Zahlen zu den Löschungen eine zentrale Kritik am Gesetz nicht aus: Sollte die Entscheidung über die Strafbarkeit von Posts nicht eher der deutschen Justiz obliegen als profitiorienterten US-Konzernen? Auf diese Frage hat bisher noch kein Verteidiger des NetzDG eine schlüssige Antwort gegeben.

