Bamberg feiert Partner-Jubiläum mit Diözese im Senegal

Fundament für Bayerisches Kompetenzzentrum in der Region Thiès

NÜRNBERG - Die Partnerschaft der Erzdiözese Bamberg mit der Erzdiözese Thiès – 70 Kilometer von der senegalesischen Hauptstadt Dakar entfernt – feierte wieder einmal Geburtstag. Seit elf Jahren besteht die Kooperation nun schon. Neben Austausch und Begegnung liegen die Schwerpunkte der Zusammenarbeit im Bereich der Landwirtschaft oder der Ausbildung von Schulabgängern.

Investition in die Bildung: Ein Element zur Bekämpfung von Fluchtursachen. © Siegfried Grillmeyer



Büroarbeit kann manchmal ermüdend sein. Doch dass Siegfried Grillmeyer seine Arbeit keinen Spaß macht, nimmt man ihm dann irgendwie nicht ab: "Man hält die Büroarbeit wieder gut aus, wenn man mal eine Woche irgendwo in der Welt unterwegs ist", sagt der Leiter des Caritas-Pirckheimer-Hauses. Er sagt das natürlich im Spaß. Doch dass er gerne verreist, das ist dann doch die Wahrheit.

"Irgendwo unterwegs" war in seinem Fall der Senegal. Und jene Reise war für ihn nicht nur Ablenkung vom Joballtag. "Für mich ist das eine Herzensangelegenheit geworden, weil man vor Ort immer wieder die gegenseitige Verantwortung füreinander erkennt", sagt Grillmeyer. Als Delegationsleiter organisierte er im Januar eine Reise in das westafrikanische Land.

Perspektiven in der Heimat

Fast 700 Schüler erhalten auch Unterstützung durch die "Aktion Schulgeld". Bei diesem Projekt übernehmen Ehrenamtliche aus der Partnerdiözese weitestgehend die Schulkosten. Da das staatliche Schulsystem im Senegal große Mängel aufweist, hat die Kirche eigene Schulen eingerichtet. Dieses private Schulsystem ist aber nur über Beiträge finanzierbar, die sich viele Eltern nicht leisten können. Die Bildung junger Menschen sieht Grillmeyer denn auch als Schlüssel, um die Fluchtursachen im Senegal zu bekämpfen. Es brauche aber natürlich auch offene Türen in der Arbeitswelt. "Wenn die gute Ausbildung in eine Sackgasse führt, kann das dazu führen, dass sich junge Menschen auf den Weg nach Europa machen", so Grillmeyer.

Auch nach Bayern. In keinem anderen Bundesland warten so viele Senegalesen auf ihre Ausweisung wie im Freistaat. Das will die Staatsregierung zukünftig vermeiden.

Bayerisches Haus in Thiès

Sie nutzt das Know-how der Bamberger. Die Kooperation der beiden Diözesen bildet sozusagen das Fundament für ein "Bayerisches Haus" – ein Kompetenzzentrum zur Bekämpfung der Fluchtursachen. Die Immobilie, die der Diözese Thiès gehört, wurde mit Geldern des Freistaats saniert. "Ich habe mitbekommen, dass das Land im Senegal investieren will und offen für Partner ist, die sich dort engagieren. Daraufhin habe ich Kontakt aufgenommen", sagt der Leiter des Referats Weltkirche, Michael Kleiner. Insgesamt investiert Bayern etwa drei Millionen Euro in dem westafrikanischen Land. "Es fließt natürlich auch Geld woanders hin, aber auch zu unserem Partner, ins Bistum Thiès", sagt Kleiner.

Das Kompetenzzentrum soll dabei helfen, jungen Senegalesen Einkommens- und Zukunftsperspektiven in ihrem Heimatland zu geben. Neben einer Berufsberatung wird auch ein neu eingerichteter Ausbildungslehrgang zur Solartechnik finanziert. Das ist eine Branche, die in dem Land viel bewirken kann – für die Wirtschaft insgesamt und damit auch für viele junge Menschen mit der Hoffnung auf einen Arbeitsplatz – nicht irgendwo auf der Welt, sondern im Senegal.

Micha Schneider