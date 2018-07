Bamf-Affäre: Wusste Pistorius schon früher Bescheid?

OSNABRÜCK - Dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius wird vorgeworfen, schon früh über die Missstände beim Bamf in Bremen informiert gewesen zu sein. Jetzt verlangt Unions-Fraktionsvize Harbarth eine Stellungnahme.

Boris Pistorius muss sich den Vorwürfen gegen ihn in der Bamf-Affäre stellen. © Holger Hollemann (dpa)



Unions-Fraktionsvize Stephan Harbarth hat den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius (SPD) aufgefordert, die im Zusammenhang mit der Bamf-Affäre gegen ihn erhobenen Vorwürfe "schnell und umfassend" aufzuklären. Pistorius, der offenbar frühzeitig über die Missstände bei der Bamf-Außenstelle in Bremen informiert gewesen sei, diese aber ignoriert habe, müsse Widersprüche dringend auflösen, sagte Harbarth der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag). Der Minister sei "über Wochen in sehr deutlicher Tonlage" zu vernehmen gewesen wegen der Unregelmäßigkeiten in der Bamf-Filiale Bremen. "Pistorius hat pausenlos Aufklärung eingefordert", sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. "Es wäre kaum vermittelbar, wenn er die von anderen geforderten Maßstäbe nun nicht auch auf sich anwenden würde", betonte der CDU-Politiker.

