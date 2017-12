Bamf: Immer mehr Klagen gegen Asylbescheide erfolgreich

NÜRNBERG - Immer mehr Flüchtlinge klagen gegen ihren Asylbescheid und sind damit erfolgreich - zumindest in der ersten Instanz. Das hat wohl gleich mehrere Gründe.

Das Bamf steht immer wieder in der Kritik. Foto: Eduard Weigert



In den ersten sieben Monaten der Jahres gaben Gerichte in 27 Prozent der Fälle den klagenden Flüchtlingen Recht, wie eine Sprecherin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) am Montag mitteilte. Im vergangenen Jahr lag diese Quote noch bei 13 Prozent.

Die Zahl sagt allerdings noch nichts über den endgültigen Ausgang der Verfahren aus. Die Behördensprecherin wies darauf hin, dass die Kläger meist nur in der ersten Instanz Recht bekämen. In Berufungsverfahren hätten höhere Instanzen diese Entscheidungen meist wieder aufgehoben und die Asyl-Bescheide des Bamf bestätigt.

Seit 2016 klagen laut Bamf vermehrt syrische Flüchtlinge, die sich mit dem ihnen gewährten eingeschränkten (subsidiären) Schutz nicht zufrieden geben. Diese Flüchtlingsgruppe darf zwar vorerst im Land bleiben, aber bislang nicht ihre Familie nach Deutschland nachholen.

Bessere Beratung von Asylbewerbern

Gut informierte Behördenkreise verweisen bei der gestiegenen Erfolgsquote bei Klagen zudem auf die bessere Beratung von Asylbewerbern. Auch träten vor Gericht immer häufiger Asylbewerber mit ärztlichen Diagnosen über schwere Erkrankungen auf, die bei der Anhörung den Asylentscheidern nicht vorgelegen hätten; sie hätten daher in die Asylentscheidung des Bundesamtes nicht einfließen können.

Der Radiosender NDR Info hatte zuvor gemeldet, dass das Bamf in den ersten sieben Monaten des Jahres mehr als 444.000 Entscheidungen gefällt habe. Im selben Zeitraum wurden mehr als 218.000 Klagen gegen Entscheidungen des Bundesamtes eingelegt. Die Bamf-Sprecherin betonte jedoch, dass sich die Klagen teilweise auf Entscheidungen aus dem Vorjahr beziehen. Die Klagequote gegen Asyl-Bescheide lag im ersten Quartal dieses Jahres bei 31 Prozent. Im gesamten vergangenen Jahr lag sie bei 25 Prozent und 2016 bei 16 Prozent.

Laut NDR Info hat das Bamf bis zum 21. November 2017 bereits mehr als 19 Millionen Euro an Gerichtskosten ausgeben müssen. Damit hätten die Ausgaben für 2017 schon jetzt 7,8 Millionen Euro über den Gesamtkosten von 2016 gelegen.

