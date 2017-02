Am 12. Februar wurde der SPD-Politiker Frank-Walter Steinmeier zum Nachfolger von Joachim Gauck gewählt. Die Bundesversammlung bestand aus allen Bundestagsabgeordneten sowie einer gleichen Zahl von Vertretern der Bundesländer - die nicht unbedingt Politiker sein mussten. Auch heuer gab es wieder viel Prominenz in den Reihen der Wahlleute. Eine kleine Übersicht.

Die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September ist alles andere als Routine, denn was mögliche Mehrheiten und Koalitionen angeht, steht vieles in den Sternen. Gewiss sind im Wahlkampf nur die personellen Aushängeschilder der großen und vemeintlich kleinen Parteien. Das sind die Spitzenkandidaten.