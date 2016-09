Baubeginn am Tiefbahnhof: Kostenexplosion bei Stuttgart 21?

NÜRNBERG - Unmittelbar vor der Grundsteinlegung für den Tiefbahnhof am Freitag kritisiert der Bundesrechnungshof den laxen Umgang der Regierung mit dem milliardenteuren Vorhaben Stuttgart 21.

Die Baustelle des Tiefbahnhofs, der zum Großprojekt Stuttgart 21 gehört: Am Freitag wird der Grundstein gelegt. Foto: Silas Stein/dpa



In einem 20-seitigen Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags, der den Nürnberger Nachrichten vorliegt, rügen die Prüfer vor allem das Bundesverkehrsministerium. Zwar werden in dem Papier keine Summen genannt. Diese stehen wegen „schutzbedürftiger Geschäftsdaten“ in einem gesonderten und vertraulichen Bericht für das Finanzministerium. Dennoch habe die insgesamt dreijährige Prüfung des Mega-Vorhabens Stuttgart 21 generell „weitere Kostenrisiken“ ergeben. Die Gesamtfinanzierung sei „unzureichend überwacht“. Im Juni war bekanntgeworden, dass der offizielle Finanzrahmen von 6,5 Milliarden Euro praktisch bereits ausgeschöpft sei und sich die Fertigstellung von 2021 auf 2023 verzögern könnte.

Rüge für Verkehrsminister

Die Experten des Rechnungshofs werfen dem Haus von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in dem Bericht vor allem vor, Großprojekt nicht ausreichend zu kontrollieren und keinerlei Budgetkontrolle auszuüben. So bestehe die Gefahr, dass Mittel aus der sogenannten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen DB und Bund zweckentfremdet würden. 2016 erhält die Bahn über drei Milliarden Euro, um damit die Infrastruktur instand zu halten und zu erneuern. Laut Bundesrechnungshof sei es durch den hohen Kostendruck auf die DB möglich, dass Teile dieser Mittel zu Lasten des Bestandsnetzes abgezweigt werden.

Auch die Bauqualität bei Stuttgart 21 wird nach Ansicht der Experten zu wenig kontrolliert. Im Bundeshaushalt fehle zudem eine Obergrenze für die Ausgaben, die im Rahmen von Stuttgart 21 auf den Bund zukommen könnten. Aus der Gesamtkonstellation könnten somit „bedeutende finanzielle Risiken für den Bundeshaushalt entstehen“.

