Baukindergeld ist Gießkannen-Politik, wir brauchen Reformen!

NÜRNBERG - Endlich mal eine Neuigkeit von der Bundesregierung, die nichts mit Asyl oder Flüchtlingen zu tun hat. Oder mit dem Krach innerhalb der Union. Zumal die Familienpolitik, die jetzt endlich mal wieder im Vordergrund steht, wesentlich näher an der Lebensrealität vieler Bürger ist als die Außengrenzen der Europäischen Union. Ein Kommentar von Sarah Benecke.

Das Baukindergeld hilft Eltern herzlich wenig, wenn sie zwar etwas mehr Geld haben, aber es in ihrer Stadt einfach nicht genug geeignete (und bezahlbare) Immobilien gibt. Foto: Marcel Kusch/dpa



Die Koalition will also junge Familien finanziell entlasten. Im Prinzip ist das lobenswert - alle Eltern freuen sich, wenn am Ende des Monats etwas mehr Geld auf dem Konto übrig bleibt. Die Kinder kosten ja genug. Nur leider bleiben Union und SPD mit ihren Vorhaben im altbekannten Muster: Hier ein bisschen, da ein bisschen, aber bloß keine tiefgreifende Reform, bloß nicht ans Eingemachte gehen.

Die Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrags sind Leistungen mit der Gießkanne. Es profitieren auch die Familien, die ein paar Euro mehr im Monat zwar nett finden, aber gar nicht brauchen. Auf der anderen Seite haben ausgerechnet diejenigen nichts davon, die zusätzliches Geld am dringendsten bräuchten: die Familien, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Denn das Kindergeld wird auf Hartz IV verrechnet - und Kinderfreibeträge hat man nur, wenn man Steuern zahlt.

Förderung lässt Preise steigen

Genauso ist es beim Baukindergeld, das die Union unbedingt durchdrücken wollte. Es wird ein Schuss in den Ofen werden, um es mal milde auszudrücken.

Zwar hat die Koalition wenigstens die völlig unsinnige Begrenzung der Quadratmeterzahl gestrichen, nachdem ein Proteststurm losbrach. Trotzdem: Die 12.000 Euro, die pro Kind über zehn Jahre ausgezahlt werden sollen, wird sich die Bauindustrie ziemlich schnell unter den Nagel reißen - durch Preissteigerungen. Zumindest in den Städten ist das abzusehen. Das wäre ja nicht mal etwas Neues. Genau das gleiche konnte man bei der Eigenheimzulage, die es bis 2005 gab, beobachten. Außerdem hilft es Eltern herzlich wenig, wenn sie zwar etwas mehr Geld haben, aber es in ihrer Stadt einfach nicht genug geeignete (und bezahlbare) Immobilien gibt. Das Baukindergeld behebt schließlich nicht den Wohnraummangel - da sind die 500 Millionen, die die SPD für sozialen Wohnungsbau rausgehandelt hat, deutlich sinnvoller angelegt.

Profitieren werden vom Baukindergeld also höchstens Familien, die auf dem Land ein Haus kaufen, wo Gemeinden um neue Bürger werben und Grundstücke und Baukosten noch erträglich sind.

Ehegattensplitting reformieren

Richtiges Timing gehört zu allem Überfluss auch dazu: Die Leistung soll Ende 2020 auslaufen, weil die vereinbarte Finanzierung schlicht nur bis dahin reicht. Eine nachhaltige Förderung für Familien sieht anders aus.

An die großen Baustellen traut sich die Koalition derweilen leider nicht heran. Eine Reform des Ehegattensplittings, zum Beispiel. Noch immer begünstigt es die Alleinverdiener-Ehe. Ehepaare profitieren überhaupt nur davon, wenn sie unterschiedlich hohe Einkommen haben. Und Alleinerziehende gucken genauso in die Röhre wie unverheiratete Eltern. Unzeitgemäßer geht es eigentlich nicht.

Auch gegen das Mega-Thema Kinderarmut tut die Koalition mit ihren Reförmchen so gut wie nichts. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt nun wieder, wie viele Kinder von Armut betroffen sind: Es hat sich seit vielen Jahren kaum etwas daran geändert.

Was unsere Gesellschaft dringend braucht, ist mehr unbürokratische Förderung von Kindern aus sozial schwachen Familien. Noch viel zu oft hängt es im reichen Deutschland vom Elternhaus ab, ob ein Kind aufs Gymnasium geht oder ob es studiert. Vor allem im Bildungsbereich, von der Krippe bis zur Hochschule, wären die geplanten Milliarden wesentlich besser angelegt.

