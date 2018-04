Bayern: Auffällige Wölfe sollen abgeschossen werden dürfen

Der Erhalt der Tierart soll gewährleistet werden - trotz Problemtieren - vor 56 Minuten

MÜNCHEN - Verhaltensauffällige Wölfe sollen in Bayern künftig auch abgeschossen werden dürfen. Dies sieht der sogenannte Aktionsplan Wolf vor, den das Kabinett erstmals diskutiert hat. In den kommenden Wochen sollen alle Details geklärt werden.

In Zukunft dürfen in Bayern Wölfe, die sich dem Lebensraum zu sehr annähern oder anderweitig auffällig werden, von Jägern geschossen werden. © dpa/ Florian Eckl



"Wir sind sehr am Erhalt von Arten interessiert, der Schutz von Menschen und Weidetieren ist uns aber genauso wichtig", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in München.

Der Abschuss bleibe dabei aber weiterhin immer das letzte Mittel, betonte Agrarminister Marcel Huber (CSU). Um die Gefahr für die Bevölkerung, aber auch für Tiere auf ein Minimum zu reduzieren, solle die Größe der Wolfspopulation auf das "artenschutzrechtlich Erforderliche" begrenzt werden.

Hintergrund der Neuregelung ist, dass zuletzt wieder einzelne Wölfe oder Wolfspaare in Bayern nachgewiesen oder gesichtet worden sind. Seit im Jahr 2000 ein erstes Rudel in Deutschland nachgewiesen wurde, hat die Wolfspopulation stark zugenommen - darunter auch in Bayern und in der Region. Der Deutsche Jagdverband geht von etwa 800 Wölfen in Deutschland aus.

dpa