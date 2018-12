Behörde korrigiert Opferzahl: Zwei Tote bei Anschlag in Straßburg

Ursprünglich war von drei getöteten Menschen die Rede - vor 15 Minuten

STRASSBURG - Bei dem tödlichen Terroranschlag in Straßburg sind entgegen voriger Informationen nach Angaben der regionalen Verwaltung zwei Menschen getötet worden. Es seien 14 Menschen verletzt, davon sieben schwer und sieben leicht, wie die Präfektur am Mittwoch mitteilte.

Zuvor hatten die Präfektur und Innenminister Christophe Castaner von drei Toten gesprochen. Warum die Zahl nach unten korrigiert wurde, war zunächst unklar. Der Täter sei immer noch auf der Flucht. Ein vermutlich radikalisierter Mann hatte am Dienstagabend mitten in der Weihnachtssaison in der Straßburger Innenstadt das Feuer eröffnet.

Steinmeier spricht Anteilnahme aus

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron nach dem Anschlag in Straßburg sein Mitgefühl ausgedrückt. „Ich möchte Ihnen, auch im Namen meiner Landsleute, meine tief empfundene Anteilnahme aussprechen“, schrieb Steinmeier in einem Brief am Mittwoch.

Er habe mit großer Trauer von "dem feigen Anschlag" erfahren. "Meine Gedanken sind in diesen Stunden bei den Angehörigen und Freunden der Opfer und bei den Verletzten, die noch lange an den Folgen dieses Anschlags tragen werden". Ein vermutlich radikalisierter Mann hatte am Dienstagabend nahe eines Weihnachtsmarktes in der Straßburger Innenstadt das Feuer eröffnet und dabei drei Menschen getötet und 13 verletzt.

dpa