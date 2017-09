2017 Bundestagswahl Bei Auftritt in Nürnberg: Wagenknecht attackiert GroKo

NÜRNBERG - Am Donnerstag machte Sahra Wagenknecht auf ihrer Wahlkampftour in Nürnberg Station. Unter anderem warnte sie vor der AfD und kritisierte Union und SPD.

Die Vorsitzende der Linken, Sahra Wagenknecht, machte auf ihrer Wahlkampftour Station in Nürnberg. © Stefan Hippel



Um 17 Uhr sollte es so weit sein. Die Menschen warteten, doch von Sahra Wagenknecht war erst einmal nichts zu sehen. Stattdessen kam es zu einer Art Vorgeplänkel, bei dem unter anderem Harald Weinberg auf der Bühne stand. Er brachte das Publikum mit Attacken auf den Spitzenkandidaten der Alternative für Deutschland, Alexander Gauland ("Kotzbrocken"), und den Rechtsaußen der AfD, Björn Höcke, mit dem er einmal auf einer Demo gewesen sei, "natürlich auf verschiedenen Seiten", in Stimmung.

Das wechselhafte Wetter vermochte die Menge nicht zum Verlassen des Platzes zu bewegen: Tapfer harrten die Leute aus, trotzten dem Nieselregen und warteten auf Wagenknechts Ankunft.

Als die Moderatorin das Publikum um 18 Uhr noch einmal vertröstete, regte sich hier und da dann doch ein leises Grummeln, das jedoch sofort wieder abebbte, als die 48-jährige Spitzenkandidatin der Linken unter tosendem Applaus die Bühne betrat und routiniert ihr Programm abspulte. Zwar mehr als eine Stunde zu spät, aber daran schien sich der Großteil der Leute nicht sonderlich zu stören.

Wagenknecht warnte unter anderem eindringlich vor der AfD als drittstärkster Kraft im Bundestag und rief die Menschen dazu auf, durch die Wahl der Linken genau das zu verhindern. Auch die große Koalition bekam ihr Fett weg.

Kritik an Löhnen und Rente

An einem CDU-Plakat, das gute Arbeit und gute Löhne proklamiert, zog sie ihre Kritik am Lohnniveau in Deutschland auf. "Da hat es mir die Sprache verschlagen", schleuderte sie der Menge entgegen, die mit lautem Jubel und heftigem Applaus antwortete. Damit würden Merkel und die CDU die "Wähler verarschen". Auch, dass jeder zweite neu angetretene Job im Jahr 2016 befristet sei, kritisierte sie heftig, genauso wie den wachsenden Niedriglohnsektor.

Zu einem TV-Duell Merkel gegen Wagenknecht, wie es dieser Herr auf einem Schild fordert, dürfte es trotz des Auftritts der Linken-Spitzenkandidatin nicht mehr kommen. © Stefan Hippel



Auch die Rentenpolitik von Union und SPD nahm sie zum Anlass für eine Attacke. Wagenknecht sprach diesbezüglich von einer "Schande". Beide Parteien würden die Rentenkürzungen nicht zurücknehmen wollen, während die Linke eben diese Kürzungen "in Frage stellen" würden.

Viele der Zuhörer, laut einem Facebook-Post des Linken-Politikers Titus Schüllmann sollen es 3500 gewesen sein, schienen die meisten Positionen und Aussagen Wagenknechts zu goutieren, jedenfalls wenn Beifall und Jubel als Maßstab dafür herangezogen werden. Nur vereinzelt war ein Kopfschütteln zu sehen oder leise Kritik an der ein oder anderen Aussage zu vernehmen.

Zu einem TV-Duell Merkel gegen Wagenknecht, wie es einer der Zuhörer auf einem Schild forderte, dürfte es trotz des Auftritts der Spitzenkandidatin der Linken in Nürnberg wohl nicht kommen. Zumindest nicht in diesem Bundestagswahlkampf.

