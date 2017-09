Nur noch wenige Wochen bis zur Bundestagswahl, der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Am Samstag hat der Bundesvorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, Station in Erlangen gemacht.

Ursula von der Leyer war am Montag zu Besuch in Unterfranken: Die Verteidigungsministerin kündigte bei einem Besuch im Landkreis Bad Kissing eine Investition über 70 Millionen Euro in die Infrastruktur in das Ausbildungszentrum in Hammelburg an.