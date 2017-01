Berliner Anschlags-Lkw könnte im Museum landen

BERLIN - Über die Frage, was mit dem Lastwagen geschehen soll, mit dem der Terrorist Anis Amri auf einen Berliner Weihnachtsmarkt raste, ist eine Debatte entbrannt. Eine Debatte, die Berlins Regierender Bürgermeister für "nicht würdevoll" hält.

Mit diesem Lastwagen raste der Attentäter in den Weihnachtsmarkt: Zwölf Menschen starben, mehr als 50 wurden verletzt. Foto: dpa



Das Haus der Geschichte in Bonn schloss nicht aus, dass der Lkw eines Tages in dem Museum stehen könnte. Im Kölner Stadt-Anzeiger nannte der Präsident der Stiftung Haus der Geschichte, Hans Walter Hütter, das Nachdenken über den Erwerb des Lastwagens oder einzelner Teile einen „ganz normalen Vorgang“.

Die Aufgabe seines Hauses sei es, aktuelle Ereignisse zu beobachten und zu überlegen, ob sich daraus relevante Objekte für die Sammlung ergäben. „Wenn ich den Auftrag habe, deutsche Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg im internationalen Zusammenhang zu sammeln, dann muss ich mich zwangsläufig mit der Frage beschäftigen, ob ein solches Stück in unsere Sammlung gehört oder nicht“, so Hütter.

Um hier die richtige Entscheidung zu treffen, bedürfe es aber eines zeitlichen Abstands zu der Tat. Der ganze Lastwagen wäre wohl auch zu groß. „Eher müsste man an ein bestimmtes Teil denken.“ Auf keinen Fall dürfe das Geschehen später nur aus Sicht des Täters dargestellt werden, sagte Hütter. „Aber wenn ein Thema von gesellschaftlicher Relevanz ist, und das ist in diesem Fall ja in der Tat so, dann gehört es zu unserer Geschichte, ob wir das wollen oder nicht.“ Bei dem Anschlag waren zwölf Menschen ums Leben gekommen, mehr als 50 wurden verletzt.

Verfehlte Debatte?

Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) hält die Debatte um den Terror-Lastwagen als Museumsstück indes für „nicht würdevoll“. Die Angehörigen der Todesopfer trauerten und seien völlig geschockt, Schwerverletzte lägen noch immer im Krankenhaus, sagte er dem Tagesspiegel. Jetzt schon eine Debatte darüber zu führen, ob das Tatwerkzeug ausgestellt werden solle, sei zu früh. „Wenn es um ein würdiges Gedenken gehen sollte, wird der Senat sich demgegenüber nicht verschließen“, sagte Müller.

