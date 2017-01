"Bild": Gabriel will als Kanzlerkandidat antreten

SPD spricht von „Spekulationen“ und Entscheidung Ende Januar - vor 1 Stunde

BERLIN - SPD-Chef Sigmar Gabriel hat sich einem Zeitungsbericht zufolge dazu entschieden, bei der Bundestagstagswahl im Herbst als Kanzlerkandidat anzutreten.

Sigmar Gabriel will es nach Recherchen der Bild-Zeitung wissen und Kanzlerkandidat der SPD werden. Foto: dpa



SPD-Chef Sigmar Gabriel hat sich einem Zeitungsbericht zufolge dazu entschieden, bei der Bundestagswahl im Herbst als Kanzlerkandidat anzutreten. Die Entscheidung sei nach zahlreichen internen Gesprächen und unter anderem auf dringendes Anraten von Altkanzler Gerhard Schröder gefallen, berichtet die Bild-Zeitung am Dienstag unter Berufung auf interne Parteikreise.



SPD-Sprecher Tobias Dünow sagte dazu: "Dies sind alles Spekulationen." Parteichef Gabriel hat das erste Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur. Laut Bild-Zeitung hatte der Vizekanzler das "sichere Gefühl", auch auf den SPD-Vorsitz verzichten zu müssen, wenn er nicht gegen Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) antreten wolle.

Wir freuen uns über das mediale Interesse an SPD! Aber zur #KFrage sind das alles Spekulationen. Es bleibt dabei: Wir entscheiden am 29.1. — SPD Parteivorstand (@spdde) January 9, 2017

Entscheidung soll Ende Januar fallen

Von Seiten der SPD hieß es dazu, es bleibe bei der bisherigen Planung, wonach über die Kanzlerkandidatur auf der Klausurtagung des SPD-Parteivorstandes Ende Januar entschieden werden solle. "Der Zeitplan gilt", sagte Dünow in Berlin. Im Internetdienst Twitter schrieb er zudem zu der „Eil“-Meldung von Bild: "Was viele nicht wissen: Wenn man vorne '+++ EIL+++' hinschreibt, muss man hinten keine Quelle und keinen Beleg nennen."

Medienberichten zufolge findet am Dienstag ein Treffen der engeren SPD-Spitze in der Nähe von Düsseldorf statt, bei dem es neben der Aufstellung der Partei für die Wahlkämpfe in Bund und Ländern auch um die Kanzlerkandidatur gehen soll. Eine offizielle Bestätigung gab es auch dafür allerdings bislang nicht. Es fänden immer wieder Treffen der führenden SPD-Politiker statt, hieß es aus der Parteizentrale in Berlin dazu lediglich.

