Blendender Überschuss: Staat schüttet sein Füllhorn aus

Der Bund investiert mit dem Baukindergeld und Ähnlichem an falscher Stelle - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Schuldenabbau und steuerliche Entlastung - das sind die Felder auf die sich die Politik angesichts des Rekordüberschusses in der deutschen Staatskasse konzentrieren sollte. Doch der Staat greift an anderer Front an. Ein Kommentar vom Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, Stephan Sohr.

Fast 50 Milliarden Euro Überschuss befinden sich in der deutschen Staatskasse. Doch wem kommt das zugute? © dpa



Keine Frage: Die wirtschaftliche Lage von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialkassen könnte schlechter sein. Wenn in einem Halbjahr knappe 50 Milliarden Euro mehr eingenommen als ausgegeben werden, dann ist doch alles in bester Ordnung! Bei diesen blendenden Zahlen! In der Tat - die Zahlen blenden.

Sie blenden, weil sie suggerieren, dass die wirtschaftliche Entwicklung quasi gottgegeben ist und immer so weitergehen wird. Das wird sie aber nicht. Offensichtlich sind die Zeiten schon zu lange her, als die öffentlichen Kassen leer waren, als der Staat bei seinen Investitionen kürzte, wo er nur konnte, als Edmund Stoiber in Bayern fast alles, was in Staatseigentum war, zu Geld machte, um den Haushalt irgendwie auszugleichen, als sogar das Bayerische Oberste Landesgericht abgeschafft wurde, um zu sparen.

Um den Frieden zu erkaufen

Heute dagegen schüttet der Staat sein Füllhorn großzügig aus, beispielsweise mit einem Baukindergeld, das Familien mit Kindern den Eigenheimerwerb erleichtern soll, letztlich aber nur eine ohnehin völlig überhitzte Branche weiter anheizt. Und Bayern legt sogar noch etwas drauf. Gewiss, dies geschieht in der Absicht, den Bürgern etwas Gutes zu tun - und sich so den sozialen Frieden im Lande ein Stück weit auch zu erkaufen. Denn die politische Stimmung ist nach wie vor volatil, auch wenn laut Umfragen die Flüchtlingsproblematik den Bürgern nicht mehr ganz so unter den Nägeln brennt wie noch vor ein paar Monaten.

Vergessen wird dabei, dass diese Entwicklung nicht nur endlich sein kann, sondern durch die Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank auch noch künstlich am Laufen gehalten wird. So gibt der Staat munter das Geld aus, das er seinen Bürgern und den Unternehmen abnimmt, unterlässt es aber gleichzeitig, sie steuerlich auf breiterer Front zu entlasten und so die Wettbewerbsfähigkeit angesichts der unsicheren weltwirtschaftlichen Entwicklung zu verbessern. Auch der Abbau von Schulden genießt nicht die Priorität, die erforderlich wäre. Sie werden noch immer gigantisch sein, wenn es keine Überschüsse mehr gibt.

Stephan Sohr Chefredakteur Nürnberger Zeitung E-Mail