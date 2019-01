Sein größter Fehler sei es gewesen, Frauke Petry vertraut zu haben - vor 1 Stunde

BERLIN - Mitbegründer Bernd Lucke fordert eine Überwachung der AfD durch den Verfassungsschutz. "Es gibt Personen und Organisationen in der AfD, an deren Verfassungstreue man zweifeln kann".

Lucke bezeichnete die AfD als "eine latent fremdenfeindliche, deutschnationale Partei mit rechtsradikalen Einsprengseln". Daher solle der Inlandsgeheimdienst Teile der AfD "lieber beobachten, als dass die vielleicht Unheil stiften.", sagte er der Wochenzeitung Die Zeit. Noch mal würde er sie nicht gründen.

Sein größter Fehler sei es gewesen, der ehemaligen AfD-Chefin Frauke Petry vertraut zu haben. "Ich kannte sie ja kaum, aber sie war engagiert, intelligent und präsentabel. Deshalb habe ich sie gefördert." In einer Kampfabstimmung hatte sie ihn 2015 in seiner Funktion als Parteichef abgelöst, woraufhin er aus der Partei austrat. Er gründete dann die Partei Alfa. Seit November 2016 heißt Luckes Partei Liberal-Konservative Reformer.

Bilderstrecke zum Thema

In Nürnberg protestierten am Samstag Hunderte Menschen gegen eine Wahlkampfveranstaltung der Partei Alternative für Deutschland (AfD) in der Meistersingerhalle. Es blieb friedlich, sagt die Polizei - und dennoch fanden die Demonstranten markige Worte gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung. Die Bilder!