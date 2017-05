Brandenburg: Terrorverdächtiger festgenommen

17-Jähriger plante offenbar einen Selbstmordanschlag in Berlin - vor 43 Minuten

POTSDAM - Die brandenburgische Polizei hat in der Uckermark einen 17-jährigen syrischen Terrorverdächtigen festgenommen, der einen Selbstmordanschlag in Berlin geplant haben soll.

Dies teilte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag in Potsdam mit. Auf die Spur des Verdächtigen sei man durch Hinweise aus anderen Bundesländern gekommen, sagte Schröter. Der Syrer habe sich in einer elektronischen Nachricht an seine Mutter eindeutig über einen geplanten Anschlag geäußert.