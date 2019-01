Brexit-Chaos live: Misstrauensvotum gegen May steht bevor

EU pocht auf konkrete Ansagen - Alle Entwicklungen im Newsblog

LONDON - Es war eine herbe Schlappe für Premierministerin Theresa May: Mit großer Mehrheit hat das britische Unterhaus gegen den Brexit-Deal gestimmt. Darüber, was Großbritannien jetzt tun will herrscht Unklarheit - doch die Zeit drängt. Schon am Mittwoch muss sich May einem Misstrauensvotum stellen.

