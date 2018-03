Brief an Markus Söder: "Ein Fan knackiger Botschaften"

Der Nürnberger wird am Freitag bayerischer Ministerpräsident - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Schon als junger Mann wollte Markus Söder Ministerpräsident werden und damit seinem großen Vorbild Franz Josef Strauß nacheifern. Heute ist es so weit. NN-Landeskorrespondent Roland Englisch hat dem CSU-Politiker zu diesem Anlass einen Brief geschrieben.

Ab Freitag übernimmt Markus Söder das Kommando im Freistaat. © Stefan Hippel



Ab Freitag übernimmt Markus Söder das Kommando im Freistaat. Foto: Stefan Hippel



Sehr geehrter Herr Söder, Heute ist es also so weit: Sie leisten Ihren Amtseid als Ministerpräsident, es ist der letzte Schritt auf einem langen Weg nach oben. Und der erste in einem neuen Amt, das Sie schon immer angestrebt haben. Ja, wir haben Sie begleitet in all den Jahren, seit Sie 1994 in den Landtag eingezogen sind. Wir standen gewiss nicht immer an Ihrer Seite. Aber das haben Sie auch gar nicht erwartet. Da gehören wir nicht hin, bei keinem Politiker, auch wenn es eine gewisse Verbundenheit gibt, ein regionales Zusammengehörigkeitsgefühl, gerade in einem Freistaat, dessen Süden sich dem Norden schon immer überlegen gefühlt hat. Gut, an Selbstbewusstsein mangelt es Ihnen gewiss nicht. So wenig, wie es Ihnen an Ehrgeiz fehlt. Es gibt nicht viele Politiker, die ihre Karriere so zielstrebig, so fokussiert vorangetrieben haben wie Sie. Manchmal waren Sie dabei ziemlich schmerzfrei. Ihr Kampf für die Mainzelmännchen oder das Sandmännchen zum Beispiel, bestimmt ist Ihnen das heute etwas unangenehm. Oder Ihre Idee einer Ausgangssperre für Jugendliche unter 14 Jahren ab 20 Uhr – der Tag wird kommen, da können Sie Ihre eigenen Sprösslinge mal fragen, was sie von so einem Vorschlag halten. Sie werden Ihnen gewaltig einen husten.

Bilderstrecke zum Thema Faschings-Alarm: Die vielen Gesichter des Markus Söder Kaum wiederzuerkennen und doch mit so viel Wiedererkennungswert: Die Faschingskostüme, mit denen Markus Söder Jahr für Jahr zu überraschen versucht, sind mehr als originell. Wir haben dem jecken Treiben eine Bildergalerie gewidmet: Markus Söders Faschingskostüme von 2000 an - bis heute.



Aber so waren Sie schon immer, schon immer ein Fan knackiger Botschaften. Von Ihrer Zeit als Europaminister ist den meisten nicht allzu viel in Erinnerung. Bis auf den Maibaum, den Sie eigenhändig nach Brüssel in die bayerische Vertretung geschafft haben. Ein Bild, das in den Köpfen geblieben ist. Oder als Umweltminister. Wie Sie da durchs italienische Unterholz gestraucht sind und kleine Singvögel gerettet haben, Respekt. Gut, den Vögeln geht es in den italienischen Netzen bis heute nicht wirklich besser. Aber vielleicht schaffen Sie es ja jetzt als Ministerpräsident wieder einmal ins italienische Unterholz? Die Vögel würden es Ihnen danken. Apropos Familie: Es ist schon verblüffend, wie ein Mensch so öffentlich sein kann wie Sie und doch so privat. Sie schirmen Ihre Familie ab, so weit das eben geht. Gut so. Ihre Kinder gehen uns nichts an. Sie werden schon genug darunter leiden müssen, dass ihr Vater ein prominenter Politiker ist. Da sind die Menschen leider, wie sie sind. Sie pflegen die Sippenhaft, die es nicht geben dürfte und übertragen ihre Gefühle gern auf den Nachwuchs. Als ob der etwas dafürkönnte. So gesehen machen Sie hier alles richtig. Dafür quälen Sie uns mit anderen Dingen — siehe die Fotos in dieser Bildergalerie.

Bilderstrecke zum Thema Schwarzer Minister(präsident)? So bunt mag es Markus Söder Markus Söder, gebürtiger Nürnberger, Finanzminister und designierter künftiger Ministerpräsident von Bayern, inszeniert sich auch mal gerne selbst. Die politische Bühne betritt er schon früh, seit 1983 ist er CSU-Mitglied. Seitdem hat die Welt viele unterschiedliche Gesichter von ihm zu sehen bekommen - und jede Menge schillernde Auftritte.



Eigentlich wollen wir gar nicht wissen, ob Sie sich einen Bart stehen lassen. Aber Sie haben kein Problem damit, wenn Sie das auf Facebook posten und Ihre Fans darüber abstimmen lassen. Sie lassen uns an Dingen teilhaben, an denen wir nicht teilhaben wollen. Wie Sie im Neoprenanzug durch den Wöhrder See geschwommen sind, nun ja. Oder das Bild in der Jerusalemer Grabeskirche. Wie Sie da knien, das haben Ihnen viele verübelt. Scheinheilig, in diesem Zusammenhang ein netter Begriff.

Gut, das wird es künftig gewesen sein mit solchen Aufnahmen. Sie schlüpfen ja jetzt in eine neue Rolle. Keine wilden Kostüme mehr für Veitshöchheim, keine kühnen Reden beim Maibockanstich. Wir haben deshalb ein paar der besten Bilder für Sie herausgesucht. Nicht, dass da was in Vergessenheit gerät, das wäre doch schade, wo Sie sich über viele Jahre so viel Mühe damit gegeben haben. Sie wechseln heute gewissermaßen ins seriöse Fach, eine Rolle, für die Sie seit Monaten trainieren, vermutlich auch vor dem Spiegel. Wobei das als These fast ein bisschen unfair ist, das mit dem seriösen Fach, weil Sie dort schon lange sind, nur zwischendurch in die alte Rolle zurückfallen, weil das zu verlockend ist mit den Fotos und Filmchen auf Facebook und Co. Ihre Anhänger werden Sie dort sicher vermissen. Wir eher nicht. Bilderstrecke zum Thema Füracker, Huml, Aigner: Wer wird was in Söders Kabinett? Im Frühjahr – der genaue Zeitpunkt ist noch offen – wird Markus Söder bayerischer Ministerpräsident. Der 51-Jährige muss dann seine Ministerriege neu zusammenstellen, weil das bisherige Kabinett laut Verfassung gemeinsam mit Horst Seehofer abtritt. Wen wird Söder erneut, wen neu berufen? Ein Überblick über mögliche Köpfe in der zukünftigen bayerischen Staatsregierung.

Wer weiß, vielleicht vermissen wir eines Tages den Krawallbruder, den Zuspitzer, der Sie immer waren. Vielleicht wühlen wir uns dann durch die Archive auf der Suche nach ein paar knackigen Sprüchen, die sich wohltuend vom weichgespülten Landesvater-Sprech abheben. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Denn eigentlich ist nur eines sicher: Wir werden Sie weiter begleiten. Nicht, dass Sie vor lauter Staatskanzlei uns Franken aus dem Blick verlieren. Sie wissen ja: Einmal Franke, immer Franke. Oder? In diesem Sinn, Ihr Roland Englisch

Roland Englisch Nürnberger Nachrichten E-Mail