Brisanter Bericht: Hat Cavusoglu Gabriel hintergangen?

BERLIN - Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu ist nach einem Pressebericht von den Niederlanden offiziell gebeten worden, auf Wahlkampfauftritte zu verzichten. Und zwar von keinem anderen als Sigmar Gabriel.

Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel (links) und sein türkischer Amtskollege Mevlut Cavusoglu. Foto: Reuters



Er habe sich Tage vor seiner verhinderten Anreise auch bereit erklärt, dies zu berücksichtigen, berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf diplomatische Kreise weiter. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel habe bei seinem Treffen mit Cavusoglu am vergangenen Mittwoch in Berlin seinem türkischen Kollegen die Bitte der niederländischen Regierung weitergegeben.

Direkt vor der anstehenden Parlamentswahl in den Niederlanden würden Wahlkampfauftritte nur Gegner der Türkei und des Islam stärken, hieß es zur Begründung. Cavusoglu habe gegenüber Gabriel Verständnis gezeigt und die Bitte der Niederlande berücksichtigen wollen.

Aus Regierungskreisen in Berlin hieß es auf Anfrage lediglich: "Wir standen mit der niederländischen Seite in Kontakt." Wie "Focus Online" berichtet, wandte sich die niederländische Regierung zudem sowohl an das Auswärtige Amt als auch an das Bundesinnenministerium mit der Bitte, die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya an der Grenze zu den Niederlanden zu stoppen. Die Ministerin sei im Land nicht erwünscht.

Dem sei jedoch nicht entsprochen worden. Beide Ministerien seien untätig geblieben, wollten sich angeblich nicht in den Konflikt einmischen. Daraufhin sei die Ministerin am Samstag mit dem Auto von Deutschland aus nach Rotterdam gefahren. Dort wurde ihr Konvoi erst kurz vor dem Konsulat gestoppt.

