Britischer Sicherheitsberater: Skripals jahrelang ausgespäht

Seit 2013 sollen E-Mail-Accounts der Tochter beobachtet worden sein - vor 51 Minuten

LONDON - Russische Geheimdienste haben nach britischen Angaben mindestens fünf Jahre lang den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia beobachtet. Während die junge Frau inzwischen wieder aus der Klinik entlassen wurde, muss ihr Vater indes weiter behandelt werden.

Nach dem Attentat auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter werden nun immer mehr Details bekannt. © Daniel Leal-Olivas/AFP



Nach dem Attentat auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter werden nun immer mehr Details bekannt. Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP



Der russische Militärgeheimdienst GRU habe die E-Mail-Accounts der Tochter etwa seit 2013 ausgespäht, schrieb der britische Sicherheitsberater Mark Sedwill in einem Brief an Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Das Schreiben wurde am Freitag auf einer Website der britischen Regierung veröffentlicht. Der ehemalige russische Spion und seine Tochter waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank im südenglischen Salisbury gefunden worden. Sie waren Opfer eines Attentats mit dem Kampfstoff Nowitschok, wie britische Ermittler herausfanden. Das extrem gefährliche Nervengift wurde einst in der Sowjetunion hergestellt.

Unabhängige Experten der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) hatten am vergangenen Donnerstag den Nachweis von Nowitschok am Tatort bestätigt. Sie lieferten aber keine Hinweise auf die Täter. Julia Skripal war kürzlich aus dem Krankenhaus in Salisbury entlassen worden und befindet sich nach eigenen Angaben an einem sicheren Ort. Ihr Vater muss noch weiter in der Klinik behandelt werden.

dpa