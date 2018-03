Bundesarbeitsminister Heil offen für Grundeinkommen

BERLIN - Arbeitsminister Heil (SPD) zeigt sich offen für ein Grundeinkommen. Die Diskussion in der SPD über Hartz IV-Alternativen stößt bei den Bürgern auf Zustimmung, in der Opposition auf Skepsis und beim Koalitionspartner auf Abwehr.

Hubertus Heil, Bundesarbeitsminister, zeigt sich wie viele SPD-Mitglieder offen für den Vorschlag von Bürgermeister Müller. © Wolfgang Kumm/dpa



In der Debatte um ein solidarisches Grundeinkommen mehren sich die skeptischen Stimmen, nachdem sich auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) offen dafür gezeigt hat. Der Regierende Berliner Bürgermeister Michael Müller (SPD) wirbt unterdessen weiter für seinen Vorstoß. Während Linke und Grüne umfassendere Reformen fordern, wiesen der Städte- und Gemeindebund und der Vize-Fraktionsvorsitzende der Union, Hermann Gröhe (CDU) Müllers Vorschlag zurück.

Müller sagte dem Sender Phoenix, der sich verändernde Arbeitsmarkt brauche andere Antworten als bisher. Hartz IV sei in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit beschlossen worden. Das sei gegenwärtig anders, aber man müsse sich schon auf die Folgen der Digitalisierung einstellen. Der SPD-Politiker bekräftigte, er sehe das Grundeinkommen zunächst als Ergänzung zum Hartz IV-System. Dies könne aber am Ende in eine neue Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik münden.

Notwendige Debatte

Arbeitsminister Heil sagte der Bild-Zeitung zu Müllers Vorstoß: "Das ist eine notwendige Debatte, die wir führen werden." Er setze auf "konkrete und machbare Lösungen, die der Lebensrealität der Menschen entsprechen". Müller hatte zuvor schon Unterstützung von anderen SPD-Spitzenpolitikern erhalten wie der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Regierungssprecher Steffen Seibert nannte die Äußerungen aus der SPD-Führung am Mittwoch "Diskussionsbeiträge". Union und SPD hätten im Koalitionsvertrag vereinbart, so viele Menschen wie möglich in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Ein sozialer Arbeitsmarkt sei nur für einige Langzeitarbeitslose die richtige Lösung, sagte Seibert. Die Koalition will dafür bis 2021 vier Milliarden Euro für 150.000 sozialversicherte Jobs ausgeben.

Nach Müllers Vorschlag sollen Arbeitslose künftig einen steuerfinanzierten Vollzeit-Job auf Mindestlohnniveau mit einem Nettoverdienst von 1.200 Euro im Monat angeboten bekommen. Die Annahme sei freiwillig, wer ablehnt, würde bei der bisherigen Grundsicherung bleiben.

Kein staatlich geförderter Niedriglohnsektor

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund kritisierte das Konzept. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der Rheinischen Post, es sei weder durchdacht noch nachgerechnet: "Hier geht es ja um nichts anderes als um die Wiederbelebung eines staatlich finanzierten dritten Arbeitsmarkts", betonte der Kommunalvertreter. "Früher nannte man das ABM." Das Ziel müsse bleiben, auch Langzeitarbeitslose fit für den ersten Arbeitsmarkt zu machen.

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Gröhe, argumentierte ähnlich: "Wir wollen keinen staatlich geförderten Niedriglohnsektor schaffen, wie wir dies schon einmal bei vielen ABM-Maßnahmen hatten", erklärte er. Angesichts der guten Wirtschaftslage müsse man alle Chance nutzen, Arbeitslose in reguläre Jobs zu vermitteln.

Großer Zuspruch aus Bevölkerung

In der Bevölkerung stößt der Berliner Bürgermeister hingegen auf großen Zuspruch. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Civey im Auftrag des Tagesspiegels in dieser Woche. Auf die Frage: "Sollte jeder Langzeitarbeitslose in Deutschland das Recht auf eine gemeinnützige, steuerfinanzierte Beschäftigung zum Mindestlohn erhalten?" antworteten knapp 62 Prozent der Befragten mit "Ja, auf jeden Fall" oder mit "Eher ja". 26 Prozent äußerten sich ablehnend. Zwölf Prozent waren unentschieden.

Die Grünen und die Linkspartei begrüßten die Debatte, forderten aber umfassendere Reformen. Die Fraktionschefin der Linken, Sahra Wagenknecht, sagte der Augsburger Allgemeinen ein solidarisches Grundeinkommen bedeute aber lediglich, dass noch mehr Menschen für Armutslöhne arbeiten würden. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Anja Hajduk, sagte, 900.000 Langzeitarbeitslose, Kinderarmut und die prekäre Lage vieler Alleinerziehender zeigten, dass das Thema Hartz IV in seiner Gesamtheit angegangen werden müsse.

