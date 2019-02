Bundeshaushalt: Die goldenen Jahre sind vorbei

NÜRNBERG - Es gehört quasi zur DNA eines Finanzministers, vor steigenden Ausgaben zu warnen. Manchmal hat er damit sogar Recht - wie jetzt Olaf Scholz, kommentiert NN-Politikredakteur Dieter Schwab.

Für Finanzminister Olaf Stolz stehen schwierige Tage an. Foto: Carsten Koall/Archiv (dpa)



Es war, wirtschaftspolitisch betrachtet, ein glückliches Jahrzehnt: Stetes Wachstum, und wenn doch einmal Wölkchen am strahlenden Konjunkturhimmel auftauchten, führten sie dennoch nicht zu einer Rezession. Dieser globale Trend spiegelte sich auch in der Bundesrepublik wieder: Die Zahl der Arbeitsplätze stieg, die Steuereinnahmen lagen deshalb stets über den Prognosen, die Zinsen sanken auf ein Rekordtief, die Sozialkassen sind prallgefüllt. Der Bundeshaushalt konnte deshalb regelmäßig mit einem Überschuss abschließen.

Klar, es hätte gut so weitergehen können. Aber jeder, der sich auch nur ein bisschen mit Wirtschaft beschäftigt, kommt zu dem Ergebnis: Das waren Ausnahmejahre. Normal ist ein Auf und Ab, und ein Tal scheint sich jetzt anzukündigen.

So schwächelt das Wachstum in China, wichtiger Exportmarkt zum Beispiel für die deutsche Autoindustrie. US-Präsident Donald Trump zettelt Handelkriege an, die Unternehmen verunsichern und Investitionen behindern. Der Brexit entwickelt sich zu einem Stück aus dem Tollhaus. Und die Zinsen könnten demnächst wieder steigen und damit den Bundeshaushalt belasten.

Finanzminister Olaf Scholz muss dazu teure Projekte finanzieren, die die Große Koalition versprochen hat: Die Mütterrente zum Beispiel. Oder das höhere Kindergeld. Oder den Austieg aus der Kohle. Die Bundeswehr muss ihre maroden Waffensysteme erneuern.

Regieren wird für GroKo schwieriger

Das muss sich in Zahlen niederschlagen, und Scholz hat nachgerechnet: Bis 2023 fehlen jährlich rund fünf Milliarden Euro. Vielleicht muss man diese Ansage nicht für bare Münze nehmen, denn das Warnen vor hohen Ausgaben gehört zur DNA eines Finanzministers. Aber klar ist auch: Die goldenen Zeiten dürften vorbei sein.

Das bedeutet: Für die Große Koalition wird das Regieren schwieriger, weil die Steuereinnahmen nicht mehr so einfach unter die Menschen gebracht werden können. Es wird somit mehr Verteilungskämpfe und damit mehr interne Konflikte geben.

Das kann man, ja, das muss man bedauern. Aber es ist die Normalität, das vergangene Jahrzehnt war dagegen die Ausnahme. Und, ganz wichtig: Die Bundesrepublik bleibt trotz allem ein sehr wohlhabendes Land.

