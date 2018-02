Bundeswehr-Mängel laut Ministerium "kein Anlass zur Sorge"

Von der Leyens Sprecher relativiert Berichte über Mängel in der Ausstattung - vor 1 Stunde

BERLIN - Mängel in der Ausrüstung der Bundeswehr standen jüngst in der Kritik. Diese aber gefährden aus Sicht des Bundesverteidigungsministeriums nicht die Einsatzbereitschaft der Truppe in der Nato.

Es geht um Berichte zu Mängeln in der Ausrüstung der Bundeswehr: Jetzt äußert sich ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums zu den Vorwürfen und relativiert die Berichte. © Maurizio Gambarini/dpa



Einem Bericht der Rheinischer Post zufolge fehlen der Truppe für den Einsatz in einem Jahr bei der schnellen Eingreiftruppe der Nato nicht nur Panzer, sondern auch Schutzwesten, Winterbekleidung und Zelte. Diesen Medienbericht revidierte nun ein Sprecher: Die Bundeswehr befinde sich bis Mitte des Jahres in einem "beschleunigten Beschaffungs- und Umverteilungsverfahren" für den Einsatz der Bundeswehr 2019 bei der schnellen Eingreiftruppe der Nato, sagte der Sprecher von Ministerin Ursula von der Leyen (CDU), Jens Flosdorff, in Berlin.

Sinn dieser Phase sei es, minutiös durchzugehen,ob genug Personal und Ausrüstung für die Aufgabe 2019 vorhanden sei und was noch gebraucht werde. Es handle sich um ein übliches Vorgehen zu Inventurmeldungen und Antragsunterlagen. "Das heißt nicht, dass die benötigte Ausrüstung grundsätzlich nicht mehr in der Bundeswehr verfügbar ist oder in dem gebotenen Zeitraum beschaffbar ist", sagte Flosdorff. "Wir haben keinen Anlass zur Sorge, dass Deutschland seine Verpflichtungen in der Nato nicht erfüllen kann."

Um dem Vorgehen Russlands auf der Krim zu begegnen, hat die Nato 2014 die sogenannte "Speerspitze" für rasche Einsätze gegründet – Anfang 2019 wird Deutschland dort eine führende Rolle übernehmen.

dpa