"Bürgerkrieg" in Frankreich: Was wir verschweigen

NÜRNBERG - Brennende Autos, eingeschlagene Schaufenster, geplünderte Supermärkte: Aus den Vorstädten nördlich von Paris kamen Mitte Februar erschreckende Bilder. Doch damit nicht genug: Auf einigen Internet-Seiten wurde verbreitet, in mehr als 20 französischen Städten sei deswegen das Militär ausgerückt. Was war da dran?

Bürgerkriegsähnliche Szenen am helllichten Tag: Ein schwarz gekleideter Mob und brennende Autos vor trostlosen Wohnsilos. In den Pariser Vorstädten ist einmal mehr die Gewalt ausgebrochen, nachdem Rassismusvorwürfe gegen die Polizei laut geworden waren. © Foto: afp



Der Vorwurf wog schwer: "Deutsche Medien schweigen: Bürgerkrieg in 20 französischen Städten – Militär ausgerückt", stand auf der Internetseite von Anonymousnews vom 18. Februar. Und das war auch der Vorwurf, den zwei Leser gegenüber unserer Redaktion erhoben. Es sei "kaum zu fassen", beschwerte sich ein Herr H. Der andere Leser, Herr K., ließ uns wissen, dass in Frankreich "125.000 Soldaten in mehr als 20 Städten" ausgerückt seien, um die Unruhen einzudämmen.

Wir hatten zwar über die Unruhen in den Pariser Banlieues berichtet, sogar sehr ausführlich. Von 125.000 ausgerückten Soldaten, der Hälfte der französischen Armee, war da aber nicht die Rede. Auch unsere Korrespondentin Birgit Holzer konnte nichts dergleichen bestätigen, dabei war sie an dem besagten Wochenende in den betroffenen Vororten.

Herr K. hatte uns aber dankenswerterweise zwei Links zukommen lassen, um die Behauptung zu untermauern. Der erste Link, www.express.co.uk, führte zur Onlineplattform der britischen Boulevardblätter Daily Express und Sunday Express, von denen unser Londoner Korrespondent Hendrik Bebber sagt, er fasse diese nur mit spitzen Fingern an.

Dort freilich gab es zwar Bilderstrecken von den Unruhen in Paris, aber keine Angabe, dass 125.000 Soldaten ausgerückt seien. Dieser Hinweis fand sich erst auf Anonymousnews. Aber nichts davon stimmt, weswegen die "Mainstream-Medien" dies auch nicht berichten konnten. Allerdings findet sich die Zahl auf Verschwörungsseiten, so bei dem Islamhasser Michael Mannheimer, der im richtigen Leben Karl-Michael Merkle heißt.

Noch etwas fällt auf: Die angeblich deutsche Anonymous-Seite, die die vertraute Guy-Fawkes-Maske ziert, hat den Adresszusatz ".ru". Aha, die Seite kommt gar nicht aus Deutschland, sie kommt aus Russland! Die Geschichte mit den 125.000 Soldaten war frei erfunden.

GEORG ESCHER