CDU-Abgeordnete will keine Muslime in eigener Partei

Mehrere Politiker forderten eine Entschuldigung von Veronika Bellmann - vor 1 Stunde

BERLIN/WETZLAR - Geht es nach Veronika Bellmann, dann haben praktizierende Muslime in ihrer CDU nichts verloren. Ein Gastbeitrag in einem christlichen Magazin sorgt für Empörung - besonders in den eigenen Reihen.

Sie entschuldigt sich nicht, da sie "ihr Mandat nicht von der CDU bekommen habe, sondern direkt von den Wählern in ihrem Wahlkreis. Foto: Phototek Thomas Köhler



Veronika Bellmann aus Sachsen ist Bundesabgeordnete des CDU und wurde von der rechtsgerichteten Zeitung Junge Freiheit mit einer empörenden Bemerkung über Muslime zitiert. Sie schrieb in einem Gastbeitrag für das evangelische Magazin idea: "Wie geht es zusammen, gläubiger Muslim und Mitglied einer Partei zu sein, deren Grundlage das christliche Menschenbild ist? Gilt nicht für Muslime der Islam als einzig wahre Religion? Ist nicht jeder Muslim zum Heiligen Krieg verpflichtet, bis die ganze Welt zum ‘Haus des Islam’ geworden ist? Richtet sich dieser Glaubenskrieg nicht gegen Ungläubige, Christen und Juden, weil der strafende Allah jeden Nichtmuslim verdammt? Gäbe es einen aufgeklärten Islam, würden sich diese Fragen vermutlich nicht in dieser Absolutheit stellen und ich könnte meine grundsätzliche Ablehnung von Muslimen in der Union revidieren."

Kritik kam prompt aus den eigenen Reihen. Karin Prien, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, forderte Bellmann auf sich bei allen Muslimen, welche sich in der CDU engagieren, zu entschuldigen.

Frau Bellmann sollte sich schleimigste für diese Entgleisung entschuldigen bei unser ehemaligen CDU-Ministerin Aygül Özkan und bei allen Muslimen, die sich in der Union engagieren oder sie sollte ihr Mandat, das sie über die CDU erlangt hat, niederlegen. #uniondermitte https://t.co/hGiINeIhfN — Karin Prien (@PrienKarin) 6. September 2018

Auch von der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, hagelte es Kritik. Sie sagte der Bild: "Solche Aussagen sind falsch, unvereinbar mit unserem Grundsatzprogramm und entwerten den Einsatz aller Muslime, die sich in der CDU engagieren".

An ihrer Aussage hält die Politikerin trotz vieler Kritik fest. Wie der Spiegel berichtet, sieht sie keinen Grund, sich zu entschuldigen, da sie ihr Mandat nicht von der CDU bekommen hat, sondern direkt von den Wählern ihres Wahlkreises.