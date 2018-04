CDU-Fraktionsvize: "Feiertage sind mehr als Ausschlafen"

NÜRNBERG - CDU-Fraktionsvize Gitta Connemann hat eine klare Meinung zur Feiertags-Debatte in Deutschland. Sie stellt klar: "Feiertage sind mehr als freie Tage." Sie hätten eine christliche Bedeutung, es gehe nicht um Ausschlafen und Freizeit-Spaß. Eine Aussage, die einen wunden Punkt trifft.

CDU-Fraktionsvize Gitta Connemann fordert angesichts der Feiertags-Debatte in Deutschland wieder mehr Bewusstsein für christliche Werte. © Soeren Stache/dpa



Seit mehreren Tagen köchelt in Deutschland die Diskussion um Feiertage immer wieder auf. Für viele Menschen sind sie mittlerweile zu freien Tagen geworden. Das bedeutet: Ausschlafen, entspannen oder die Freizeit mit Freunden und Verwandten genießen. Vor allem junge Leute fordern eine Lockerung des Tanzverbots, beispielsweise am Karfreitag. Denn der freie Arbeitstag würde sich gut für Partys eignen. Gitta Connemann kritisiert diese Einstellung im Interview mit der Bild-Zeitung scharf. Ihre These: "Feiertage sind mehr als freie Tage."

Die CDU-Fraktionsvize aus Leer in Ostfriesland hat eine klare Meinung, was den Karfreitag betrifft. "Für gläubige Christen ist es der Tag der Kreuzigung des Herrn, für die Mehrzahl der Bürger nur noch Erholung", kritisierte sie. "Rund die Hälfte der Deutschen geben laut einer Umfrage vom Domradio an, sich mehr über die freie Zeit zu freuen als an der christlichen Bedeutung."

"Urlaubstag mit religiösem Alibi"

Und legt in der Bild noch eine Schippe oben drauf: "Ausschlafen statt Andacht, Onlineshopping statt Stille, am liebsten Aufhebung des Tanzverbotes. Mit dem Sinn von Karfreitag als Tag der Trauer hat das nichts mehr zu tun." Gehe es nach der Mehrheit der Bevölkerung sei der Feiertag eher ein "Urlaubstag mit religiösem Alibi".

Besonders vor dem Hintergrund des Zuzugs von Flüchtlingen sieht die Politikerin eine heuchlerische Note im Umgang mit der Feiertagskultur: "Wir verlangen von Migranten, sich an unseren christlichen Werte zu orientieren, diese zu respektieren. Aber dafür müssen wir selbst mit gutem Beispiel vorangehen."

Die 53-Jährige fordert klipp und klar: "Wer jetzt die Einführung weiterer Feiertage fordert, sollte dafür nicht die Religion missbrauchen. Sofern es nur um mehr freie Zeit geht, sollte man das auch so benennen. Das wäre ehrlich."

Die evangelische Christin spricht sich zudem für mehr öffentliche Auseinandersetzung mit dem christlichen Hintergrund unserer Feiertage aus. Kinder und Jugendliche müssten wissen, dass Christi Himmelfahrt mehr als Vatertag bedeute und der Reformationstag mehr als Halloween. Dies würde nicht in jeder Familie vermittelt werden. "Für ein Land mit christlich-jüdischen Wurzeln ist das in Gänze beängstigend", resümiert Connemann und appelliert vor allem an die Schulen, christliche Werte wieder gezielter zu vermitteln.

