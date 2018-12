CDU-Parteitag live: Stichwahl muss entscheiden

Merz und Kramp-Karrenbauer liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen - vor 18 Minuten

HAMBURG - Showdown im Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel an der Spitze der CDU: Nach einem wochenlangen Wahlkampf will die Partei auf einem Bundesparteitag in Hamburg einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende wählen. In der Stichwahl fällt die Entscheidung nun zwischen Kramp-Karrenbauer und Merz. Alle Entwicklungen im Live-Blog.

Live-Ticker: dpa/nordbayern