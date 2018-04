Claudia Stamm plant Klage gegen Polizeiaufgabengesetz

Laut der Politikerin müsse das Gesetz "schnellstmöglich auf den Prüfstand" - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Die fraktionslose Landtagsabgeordnete Claudia Stamm will vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen das von der Staatsregierung geplante Polizeiaufgabengesetz klagen.

Claudia Stamm kündigte am Montag an, gegen das neue Polizeiaufgabengesetz Klage einreichen zu wollen. © dpa



Claudia Stamm kündigte am Montag an, gegen das neue Polizeiaufgabengesetz Klage einreichen zu wollen. Foto: dpa



Die geplante Neufassung enthalte viele Regelungen, die nicht mit den Grundrechten vereinbar seien, erklärte Claudia Stamm am Montag in München. Und weil Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bereits angekündigt habe, dass er den bayerischen Entwurf eines Polizeigesetzes als Muster für den Bund und andere Bundesländer sehe, müsse das Gesetz "schnellstmöglich auf den Prüfstand", kündigte Stamm an.

Das Gesetz soll am 15. Mai vom Landtag beschlossen werden, die CSU kann dies dank ihrer absoluten Mehrheit im Alleingang erledigen. SPD, Grüne und Linke haben bereits eine Verfassungsklage angekündigt.

Kritiker des Gesetzes monieren, dass die Polizei im Freistaat mit dem neuen Polizeiaufgabengesetz eine Fülle an neuen Kompetenzen erhalte und gleichzeitig die Bürgerrechte massiv eingeschränkt würden. Umstritten ist auch der bereits seit einem Jahr im Gesetz verankerte Begriff der "drohenden Gefahr", welcher die Einsatzschwelle für Polizeimaßnahmen senken kann. Die CSU und Innenminister Joachim Herrmann beklagen dagegen eine gezielte Desinformationskampagne gegen das Gesetz. Ziel der maßvollen Erneuerung der Befugnisse sei die Verteidigung der Sicherheit und Freiheit in Bayern. Zudem würden durch die Novelle die Bürgerrechte gestärkt und nicht geschwächt.

Bilderstrecke zum Thema Granaten, Drohnen, Bodycams: Das sieht das geplante Polizeigesetz vor Die bayerische Polizei soll künftig einfacher Telefone abhören, Computer durchsuchen und Drohnen einsetzen können - und zwar schon, wenn eine Gefahr droht. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Änderungen, die das geplante Gesetz mit sich bringt.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa