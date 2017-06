#Covfefe: Trump vertwittert sich - na und?

NÜRNBERG - Handel. Gesundheitswesen. Klimaschutz. Es gibt so viele Politikfelder, auf denen US-Präsident Donald Trump fatal agiert. Das Netz amüsiert sich lieber über Schreibfehler des Präsidenten. Damit offenbaren viele Nutzer eine Oberflächlichkeit, die sie sonst gerne Trump unterstellen, kommentiert NN-Redakteur Manuel Kugler.

Ein Tweet von US-Präsident Donald Trump sorgt für Spott: Viele rätseln, was er seinen Followern mit der Wortschöpfung "covfefe" sagen wollte. © dpa



Es ist ein beliebtes Argument: Politik war früher lebendiger, es gab mehr echten Streit und weniger hohle Phrasen. Nun sitzt ein Mann im Weißen Haus, dem man zumindest eines zugute halten muss: Er ist echt. Er lässt seine Meinungen nicht in verklausulierten Pressemitteilungen verbreiten, sondern twittert sie ungefiltert in die Welt. Dagegen können auch seine Gegner wenig sagen, entlarvt sich Trump doch allzu oft selbst in seinen Tweets.

Jetzt also postete der 70-Jährige: „Despite the constant negative press covfefe“, zu deutsch etwa "Trotz der dauernden negativen Presse covfefe". Nach dem Nicht-Wort „ covfefe“ scheint der Tweet mitten im Satz abzubrechen. Vermutlich wollte Trump „coverage“ - also Berichterstattung - schreiben.

Groß war der Spott auf Facebook und Twitter: Ist der Mann im Weißen Haus unfähig, einen geraden Satz zu schreiben? Ist er über seinem Handy eingeschlafen? Oder hat er gar das Codewort für die US-Atombomben verraten?

Die schiere Zahl der Spott-Tweets zeigt, wofür sich viele Internetnutzer interessieren: für bloße Oberflächlichkeiten. Dabei gebe es so viele gewichtigere Ansatzpunkte, um eine Kritik an Trump zu formulieren. Man denke nur an seinen Plan, aus dem Klimaabkommen von Paris auszusteigen. Oder seine Gesundheitsreform, die Millionen Amerikaner den Versicherungsschutz kosten dürfte.

Bezeichnend, dass in der Debatte um #covfete die souveränste Reaktion ausgerechnet von einem kommt, der sonst so gar nicht für souveräne Reaktionen bekannt ist - Donald Trump selbst:

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. Mai 2017

