CSU: Entscheidung naht - was macht Seehofer?

Spätestens am Montag will sich Horst Seehofer zu seiner Zukunft äußern - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Der CSU-Machtkampf um Parteivorsitz und Landtags-Spitzenkandidatur steuert auf die Entscheidung zu. Am Montag spätestens will CSU-Chef und Ministerpräsident Horst Seehofer bekanntgeben, ob er eines seiner Ämter oder beide abgeben will. Davor will er noch einmal viele Gespräche führen.

Spätestens am Montag will Horst Seehofer bekannt geben, ob er seine beiden Ämter behalten will oder ob er bereit ist, eines oder gar beide abzugeben. © Tobias Hase/dpa



Am Samstag kommen unter anderem die CSU-Bezirksvorstände Oberbayern und Niederbayern zu Beratungen zusammen. Die Sitzungen wurden offiziell zur Vorbereitung des Parteitags am 15. und 16. Dezember angesetzt. Dort dürfte es aber auch um die drängenden Personalfragen gehen.

Mit Spannung erwartet wird nun unter anderem, ob es um die Spitzenkandidatur eine Kampfabstimmung zwischen Finanzminister Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann geben wird. Beim Parteivorsitz gehen inzwischen viele davon aus, dass Seehofer noch einmal antritt. Sollte der 68-Jährige nicht mehr wollen, hat CSU-Vize Manfred Weber intern bereits Interesse angemeldet. Als heißer Kandidat gilt dann aber auch Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

