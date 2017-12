CSU: Herrmann will bayerischer Innenminister bleiben

Politiker will 2018 erneut um Landtagsmandat in Erlangen kämpfen - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Geht es nach Joachim Herrmann, wird er bayerischer Innenminister bleiben. Der Erlanger CSU-Politiker hat das Projekt Berlin abgehakt.

Der Fokus von CSU-Politiker Joachim Herrmann liegt wieder voll in Bayern. Zudem äußerte er sich, wie er künftig mit dem neuen Ministerpräsidenten Markus Söder zusammenarbeiten möchte. © dpa



Der Fokus von CSU-Politiker Joachim Herrmann liegt wieder voll in Bayern. Zudem äußerte er sich, wie er künftig mit dem neuen Ministerpräsidenten Markus Söder zusammenarbeiten möchte. Foto: dpa



Herrmann war dort mit seiner Spitzenkandidatur gescheitert; ob er in einem neuen Kabinett Merkel wie geplant Bundesinnenminister werden könnte, steht in den Sternen. Deshalb will er sich nun weiter ganz auf Bayern konzentrieren, im kommenden Jahr erneut um das Landtagsmandat in Erlangen kämpfen und, so ihn der künftige Ministerpräsident Markus Söder lässt, weiterhin bayerischer Innenminister bleiben. Das sei, sagt er, im Grunde nur die logische Fortsetzung seiner Berliner Pläne. "Es würde keinen Sinn machen, wenn ich plötzlich woanders hinspringe", sagt Herrmann. Außerdem sei das Innenministerium "mit 65.000 Mitarbeitern und einem Acht-Milliarden-Etat eines der wichtigsten Häuser."

Bilderstrecke zum Thema Ministerpräsident Söder! Das sagen fränkische Politiker dazu Markus Söder hat es geschafft: Er löst Horst Seehofer als bayerischen Ministerpräsidenten ab und wird damit in Zukunft Bayerns mächtigster Mann.Was Politiker und Funktionäre aus der Wirtschaft zu dieser Entscheidung sagen, sehen Sie in unserer Bildergalerie.



Herrmann dementiert, dass er sich vorab, wie von einigen Medien berichtet, auf einen Kampfkandidatur gegen Markus Söder hatte festlegen lassen. Er habe das nie erklärt, sagt er. Allerdings hat er mit Freunden durchgerechnet, wie seine Chancen stehen könnten. "Keiner hat wirklich erwartet, dass ich in der Fraktion gewinne", sagt Herrmann. Im Idealfall hätte er knapp verloren. Er kenne das Argument, dass Antreten zur Demokratie gehöre. "Aber das hätte auf der anderen Seite die Auseinandersetzung nur auf die Spitze getrieben." Deshalb habe er verzichtet und Söder den Vortritt gelassen.

Dass der deutlich jüngere Markus Söder nun in wenigen Monaten sein Chef sein wird, stört den 61jährigen nicht. "Ich habe akzeptiert, dass er Ministerpräsident wird. Und damit ist er der Chef", sagt Herrmann. Söder könne sich darauf verlassen, dass er "nach außen absolute Loyalität" wahren werde, auch wenn er "nach innen Kritik üben will, wenn es notwendig ist". Das habe er bei Seehofer nicht anders gehandhabt.

Wichtiger als seine politische Karriere sei ihm ohnehin seine Familie. Er freue sich jetzt auf das Weihnachtsfest. Seine drei Kinder sind inzwischen erwachsen und leben in anderen Städten. An Weihnachten komme die Familie zusammen, sagt Herrmann. Ihr Zusammenhalt sei der entscheidende Anker für ihn.

Roland Englisch