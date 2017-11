CSU-Machtkampf: Landtagsfraktion will selbst abstimmen

Am Montag wolle man eine Empfehlung für Spitzenkandidaten abgeben - vor 3 Stunden

MÜNCHEN - Im Machtkampf um den nächsten Spitzenkandidaten für das Ministerpräsidentenamt will die CSU-Landtagsfraktion ein entscheidendes Wort mitreden: Am kommenden Montag soll es eine Sondersitzung der Fraktion geben - noch vor einer anschließenden Sitzung des Parteivorstands.

Das Votum der CSU-Landtagsfraktion soll ein "Empfehlungsbeschluss" sein, was zugleich aber den Druck auf den bisherigen Spitzenkandidaten Horst Seehofer zunehmend erhöht. © dpa



Das verlautete nach einer Sitzung des erweiterten Fraktionsvorstands am Dienstag aus Teilnehmerkreisen. Sollte Seehofer bei der Landtagswahl nicht mehr antreten, wollen die Abgeordneten in dieser Sitzung schriftlich und geheim ihren Favoriten für die Spitzenkandidatur küren.

Endgültig sollen der nächste Parteichef und der Spitzenkandidat auf dem Parteitag Mitte Dezember gewählt werden - auf Vorschlag des Parteivorstands. Bei dem Votum der CSU-Landtagsfraktion würde es sich formal lediglich um einen "Empfehlungsbeschluss" handeln, hieß es. Praktisch erhöht dies aber ganz massiv den Druck auf Seehofer, eine Personallösung zu präsentieren, die im Sinne der Fraktion ist.

Seehofer hatte seine Ankündigung, ob er noch einmal als Parteichef und Ministerpräsident weitermachen will, vergangene Woche vertagt - allerdings ein klares Signal gesandt, dass er bereit ist, mindestens eines seiner Ämter abzugeben. Offiziell will er dies nun am kommenden Montag bekanntgeben - und gleichzeitig eine Nachfolgelösung präsentieren. Dazu soll es bis zum Wochenende viele Gespräche geben.

dpa