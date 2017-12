CSU-Parteitag in Nürnberg: Merkel hat gesprochen

Bis zum Samstag kommen die Christsozialen im Messezentrum zusammen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Auf ihrem Parteitag in Nürnberg will sich die CSU nicht nur mit Personalien befassen, sondern auch über mehr als 200 Anträge abstimmen. Am Freitag stand aber erstmal die Harmonie im Vordergrund.

Angela Merkel beim CSU-Parteitag am Freitag in Nürnberg. © Ralf Rödel



Angela Merkel beim CSU-Parteitag am Freitag in Nürnberg. Foto: Ralf Rödel



Der erste Tag des CSU-Parteitages kündigte schon im Vorfeld große Harmonie an. Oder wie es ein Delegierter aus Oberfranken sagte: " Wir haben ja vorher genug Stoff für die Presse geliefert." Nachdem Christian Schmidt seinen Verzicht auf einen Posten als Parteivize kurz vor Beginn des Parteitages in der Nürnberger Messe verkündet hatte, war viel Luft draußen. Nun ist der Weg morgen frei für die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml und Dorothee Bär, noch Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium. Beide können nun Vize werden, wenn am Samstag die Wahlen anstehen.

Bilderstrecke zum Thema Merkel winkt, Söder grinst: Impressionen vom CSU-Parteitag Nürnberg als Zentrum der bayerischen Politik: Zumindest am Freitag war das der Fall, als die CSU den Auftakt ihres Parteitages beging. Und alle waren sie da: Markus Söder, Horst Seehofer, Andreas Scheuer - und die Kanzlerin kam auch vorbei. Die Bilder aus dem Messezentrum.



Den Rückzieher von Schmidt nannten Teilnehmer des Parteitages "honorig". So wurde eine Kampfabstimmung um die fünf Stellvertreterposten des Parteivorsitzenden vermieden. Noch mehr Streit will bei der CSU niemand. Das wird am ersten Tag des großen CSU-Familientreffens deutlich.

Höhepunkt: Der Einzug Angela Merkels und ihre Rede. "Ob Sie es glauben oder nicht, ich freue mich richtig hier zu sein." Und Horst Seehofer antwortete: "Liebe Angela, ob Du es glaubst oder nicht, ich freue mich, dass Du da bist."

Nach dem denkwürdigen Auftritt beim Parteitag 2015, als Horst Seehofer sie höchst unhöflich behandelte, regierte nun in der Messehalle Nürnbergs die Harmonie. In einer engagierten Rede appellierte Merkel an die Geschlossenheit von CDU und CSU angesichts der innenpolitischen Herausforderungen wie Veränderung der Arbeitswelt und Bildung und der außenpolitisch prekären Weltlage.

Bilderstrecke zum Thema Gegen Schmidt und Glyphosat: Demo am Rande des CSU-Parteitags Vor dem Nürnberger Messegelände, wo am Wochenende die CSU tagt, formieren sich Naturschützer und demonstrieren gegen den Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat. Der CSU-Agrarminister Christian Schmidt hatte die weitere Zulassung des Mittels befürwortet.



Ansonsten hätte der große Antragsmarathon der Partei begonnen. Hitzig: Die Plädoyers zahlreicher kommunaler Delegierter zu der umstrittenen Straßenausbaubeitragssatzung. Man warnte die Landtags-CSU davor, hier eine Kann-Bestimmung einzuführen. Dies werde die Landräte und Bürgermeister in Größe Not bringen, wenn man nicht eine einheitliche Regelung für diese Beiträge zu Straßensanierungen einführt.

Georg Körfgen, NN

Hier gibt's den Live-Ticker zum Nachlesen:

Live-Ticker: NN und NZ