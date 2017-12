CSU-Parteitag live: Söder zum Spitzenkandidaten gekürt

Mit 83,7 Prozent wiedergewählt: Seehofer bleibt weiter Parteichef - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Nachdem man am Freitag vor allem in Harmonie schwelgte, sollen an Tag zwei des CSU-Parteitags in Nürnberg die Fakten auf den Tisch gebracht werden. Über mehr als 200 Anträge stimmen die Christsozialen ab, außerdem fallen Personalentscheidungen. Unser Live-Ticker hält Sie auf dem Laufenden.

Große Harmonie an Tag eins: Merkel hat gesprochen

Live-Ticker: NN und NZ