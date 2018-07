CSU-Politiker wirft München-Demonstranten "Hetze" vor

"Wer 'CSU-Rassistenpack' skandiert, der hat jeglichen Anstand verloren" - vor 1 Stunde

BERLIN - CSU-Generalsekretär Markus Blume hat Teilnehmern der Demonstration in München gegen einen Rechtsruck in Politik und Gesellschaft "Hetze" gegen seine Partei vorgeworfen.

"Wer 'CSU-Rassistenpack' skandiert, wer der CSU unterstellt, Konzentrationslager vorzubereiten, oder wer die CSU für schuldig erklärt am Tod von Migranten im Mittelmeer, der hat jeglichen Anstand verloren und betreibt übelste Hetze", sagte Blume Spiegel online am Sonntag.

"#ausgehetzt – Gemeinsam gegen die Politik der Angst!" lautete das Motto der Groß-Demonstration am Sonntagnachmittag in München. Zehntausende versammelten sich in der Landeshauptstadt, um insbesondere gegen die Flüchtlingspolitik der CSU zu protestieren.