CSU will Wahlprogramm bis Mitte September beschließen

Pünktlich zum Wahlkampf sollen die Entwürfe veröffentlicht werden - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Die CSU will auf ihrem Parteitag am 15. September in München ein Wahlprogramm beschließen, welches diesmal aber nicht unter dem Namen "Bayernplan" laufen wird.

CSU-Generalsekretär Markus Blume will mit der Bekanntgabe des Programms bis zum Wahlkampf warten. © Peter Kneffel (dpa)



CSU-Generalsekretär Markus Blume will mit der Bekanntgabe des Programms bis zum Wahlkampf warten. Foto: Peter Kneffel (dpa)



"Anders als die anderen Parteien gehen wir damit nicht vor der Sommerpause raus, sondern dann, wenn es die Menschen interessiert, nämlich zum Wahlkampf", sagte Generalsekretär Markus Blume am Dienstag in München der Deutschen Presse-Agentur. Er dementierte damit anderslautende Berichte, wonach die CSU erstmals in ihrer Geschichte vor einer Landtagswahl kein eigenes Wahlprogramm vorlegen wolle.

"Es gibt jetzt das Regierungsprogramm auf Grundlage der Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder mit 100 Maßnahmen für Bayern, die er jetzt umsetzt", betonte Blume. "Und selbstverständlich machen wir im September zum Parteitag zusätzlich ein Wahlprogramm für Bayern." Die Arbeiten an dem Wahlprogramm, welches anders als in den vergangenen Jahren nicht "Bayernplan" heißen soll, sollen in der anstehenden Sommerpause erfolgen. Am 14. Oktober wird der neue Landtag gewählt.

dpa/lby