CSU-Winterklausur: Orban und Klitschko zu Gast in Seeon

Auch Springer-Chef Mathias Döpfner nimmt an der Tagung teil - vor 8 Minuten

SEEON - Der umstrittene ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ist am Freitag Gast auf der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon. Daneben nehmen auch ein ehemaliger Box-Weltmeister, ein Vorstandschef sowie ein Internet-Unternehmer teil.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban besucht die Winterklausur der CSU in Seeon. © AFP PHOTO/Attila KISBENEDEK



Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban besucht die Winterklausur der CSU in Seeon. Foto: AFP PHOTO/Attila KISBENEDEK



Der umstrittene ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ist am Freitag Gast auf der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon. Ungarn steht in der EU in der Kritik, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abzubauen. Der rechts-konservative ungarische Regierungschef gilt aber als Freund der CSU. CSU-Chef Horst Seehofer hatte die Einladung Orbans verteidigt.



Orban sei der demokratisch gewählte Ministerpräsident eines EU-Mitglieds. "Partner müssen miteinander reden", sagte Seehofer zu Beginn der Klausurtagung am Donnerstag. Auf die Frage, ob in Ungarn die Rechtsstaatlichkeit gewahrt sei, sagte Seehofer, Orban stehe auf dem Boden rechtsstaatlicher Grundsätze.





Weitere Gäste der CSU im Kloster Seeon sind am Freitag der Bürgermeister von Kiew, der frühere Boxer Vitali Klitschko, sowie Mathias Döpfner, Vorstandschef des Medienkonzerns Axel Springer. Die CSU hat außerdem den Internet-Unternehmer und Investor Frank Thelen eingeladen, bekannt aus der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" - in der junge Unternehmer versuchen, finanzkräftige Geldgeber von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen. Die Klausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag dauert bis Samstag.

Kurz vor Beginn der Winterklausur der CSU-Landesgruppe nahm Horst Seehofer am Donnerstag auch zu den Sondierungsgesprächen mit der SPD Stellung: "Dieses Projekt kann gelingen, wenn der potenzielle Koalitionspartner in der Sache nicht überzieht."

dpa