„Dann sollen sie uns wenigstens hassen“

NÜRNBERG - Was bringt junge Menschen aus westlichen Ländern dazu, als Dschihadisten nach Syrien zu ziehen — und wie lässt sich dies verhindern? Dieser brisanten Frage widmete sich zum Abschluss der Nürnberger Sicherheitstagung ein österreichischer Islamismus-Forscher, der lebhafte Debatten auslöste.

Beeindruckte auf der Nürnberger Sicherheitstagung: Moussa Al-Hassan Diaw. Foto: Georg Escher



Die Chatprotokolle, die Moussa Al-Hassan Diaw auf den Großbildschirm wirft, lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Ein islamistischer Rekrutierer fordert ein junges Mädchen unmissverständlich auf, sich endlich der gerechten Sache anzuschließen und die Ungläubigen (Kufr) zu bekämpfen. Und dann kommt der entscheidende Satz: Die höchste Stufe könne ein gläubiger Muslim nur erreichen, „wenn du auch im Kampf stirbst“.

Moussa Al-Hassan Diaw, der diese WhatsApp-Auszüge bei der Nürnberger Sicherheitstagung vorführt, könnte rein optisch selbst als einer jener Salafisten durchgehen, die an den einschlägig bekannten Lies!-Ständen in Fußgängerzonen kostenlos Koranexemplare verteilen. Sein Bart ist lang genug, und auch von dem heiligen Buch des Islam versteht er viel.

Diaw ist allerdings in Österreich aufgewachsen, was an seiner Sprache unschwer zu hören ist. Er ist Religionspädagoge, lehrt an der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz und ist Mitgründer des „Netzwerkes Sozialer Zusammenhalt, Prävention, Deradikalisierung und Demokratie“ (Derad). Deren Mitglieder arbeiten seit Februar 2016 in österreichischen Justizanstalten mit Jugendlichen, die sich dem Dschihad verschrieben haben. Etliche sind nach Syrien gereist, um dort für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) oder andere Gruppen zu kämpfen. Und wenn sie zurückkommen, wollen viele dort Anschläge verüben und möglichst viele Menschen mit in den Tod reißen.

Ungefähr 140 junge Menschen aus Österreich sind diesen Weg gegangen. Etliche wurden gefasst und landeten im Justizanstalten. Dort versuchen die Derad-Mitglieder, mit ihnen einen Kontakt aufzubauen, sie zu deradikalisieren und wieder in die Gemeinschaft zurückzuführen.

„Nie respektiert“

Was treibt junge Menschen dazu, einen so radikalen Bruch zu vollziehen? Die Gründe sind äußerst vielfältig. Vielleicht war die Familie zerrüttet, vielleicht wurden sie im Freundeskreis gemobbt, vielleicht fanden sie keine Lehrstelle. Fast alle jedenfalls fühlten sich an den Rand gedrängt, missachtet. In den Gesprächen hören die Derad-Leute oft Aussagen wie diese: „Wir werden hier nie respektiert, dann sollen sie uns wenigstens hassen.“

Die Anwerber wissen genau, wie sie derart verunsicherte, labile Jugendliche ansprechen. Eine Spur führte auffällig oft zu einem charismatischen Imam, der erst vor kurzem zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Wenn die Nerad-Leute mit diesen Jugendlichen sprachen, hatten sie plötzlich „ein Leuchten in den Augen, sobald sein Name fiel“, berichtet Diaw. Da war offenkundig eine tiefe persönliche Verbindung entstanden, gar Verehrung.

Eine ungeheuer wichtige Rolle spielt das Internet. Dort kursieren unzählige, hochprofessionell gemachte Videos, die zum Kampf aufstacheln („Worauf wartet ihr noch?“) Den jungen Leuten wird eine Aufgabe gegeben, das Gefühl, gebraucht zu werden, es wird eine Wohnung geboten, eine Frau versprochen. „Die wissen genau, wie sie das machen“, sagt Diaw. Einige Videos sind mit Rap-Musik unterlegt, obwohl unter dem IS-Regime Musik streng verboten ist. Für die Anwerbung aber leistet sie gute Dienste.

Und was tun? Natürlich dürfen Migranten nicht den Eindruck vermittelt bekommen, dass sie nicht dazugehören, sagt Diaw. Einige Ansätze in Deutschland findet er immerhin ganz richtig: etwa die Islamkonferenz, den staatlich angebotenen Islamunterricht. Je mehr und bessere Angebote es gebe, umso besser könne man den islamistischen Anwerbern „das Wasser abgraben“, glaubt Diaw. Davon, dass das einfach sei, sagt er nichts.

