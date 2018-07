Das passiert, wenn Seehofer als Innenminister zurücktritt

Der CSU-Parteivorsitzende hat mit seinem Rücktritt gedroht - vor 1 Stunde

BERLIN - Der Rücktritt eines Ministers ist so detailliert geregelt wie auch die Auswahl eines Nachfolgers. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Wie geht es mit Horst Seehofer weiter? Der CSU-Vorsitzende hat dem Parteivorstand am Sonntagabend seinen Rücktritt angeboten. © CHRISTOF STACHE/AFP



Wie geht es mit Horst Seehofer weiter? Der CSU-Vorsitzende hat dem Parteivorstand am Sonntagabend seinen Rücktritt angeboten. Foto: CHRISTOF STACHE/AFP



Wie funktioniert der Rücktritt eines Bundesministers eigentlich rechtlich?

Es ist gesetzlich ganz genau geregelt, wie ein Bundesminister aus seinem Amt ausscheiden kann. Im Grundgesetz (Artikel 64) heißt es, dass ein Minister "auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen" wird. Das klingt zunächst so, als ob der Betroffene dabei nichts zu sagen hätte. Das Ministergesetz (Paragraf 9) ergänzt aber: "Die Bundesminister können jederzeit entlassen werden und ihre Entlassung jederzeit verlangen." Formal vollzogen ist der Schritt erst mit der Aushändigung der Entlassungsurkunde oder einer amtlichen Veröffentlichung des Vorgangs durch das Bundespräsidialamt.

Könnte man jemanden (vorübergehend) zwingen, Minister zu bleiben, obwohl er das gar nicht will?

Nur in einer geschäftsführenden Bundesregierung ist ein Minister laut Grundgesetz prinzipiell dazu "verpflichtet", sein Amt bis zur Bildung einer neuen Regierung weiter auszuüben. Auch das wird nicht immer eingehalten, etwa bei einem Wechsel in ein anderes Amt wie das eines Fraktionsvorsitzenden. In einer ganz normal amtierenden Regierung wie dem gegenwärtigen Kabinett Merkel IV gibt es keine Verpflichtung zum Bleiben.

Bilderstrecke zum Thema Horst der Große? Die Karriere von Ex-Ministerpräsident Seehofer Horst Seehofer hält sich seit Jahrzehnten in der großen Politik und ist nun Bundesinnenminister. Bei seinen acht Kandidaturen bei Bundestagswahlen und einer Landtagswahl konnte er jedes Mal mit überragenden Ergebnissen das Direktmandat gewinnen. Am 4. Dezember 2017 wurde verkündet, dass der jetzt ehemalige bayerische Finanzminister Markus Söder 2018 Horst Seehofer als Ministerpräsident beerben soll.



Da kann es zwar ein wenig dauern, bis die formalen Schritte (Einbeziehung Kanzlerin und Bundespräsident) vollzogen sind, aber das war es dann auch. Meistens handelt es sich nur um wenige Stunden. Es wäre ja unsinnig, jemanden im Amt zu belassen, der erklärtermaßen der Regierung nicht mehr angehören will oder in wichtigen Fragen anderer Meinung ist als die Kanzlerin.

Welche Partei könnte den nächsten Innenminister stellen?

Ganz am Ende des 175-seitigen Koalitionsvertrages ist festgelegt, welcher Partei welche Ministerien zustehen. Jede Partei darf selbst und ohne Rücksprache mit den anderen entscheiden, wen sie benennt. Der nächste Innenminister müsste also zwingend wieder von der CSU kommen – es sei denn, alle Partner würden sich auf eine Neuverteilung einigen. Das wäre aber höchst unwahrscheinlich, weil die CSU nicht auf dieses Ressort verzichten wird. Manch bayerische Grenzschutzmaßnahmen wären nämlich kaum umsetzbar, wenn sich ein Bundesinnenminister querstellen würde.

Wer käme dafür infrage?

Der Innenminister (gleichzeitig zuständig für Bauen und Heimat) ist mit Abstand das wichtigste Amt, das die CSU in Berlin zu vergeben hat. Nicht ohne Grund war dieses Superministerium ja eigens auf Horst Seehofer zugeschnitten worden. Nach derzeitigem Stand gäbe es in der Landesgruppe nur einen, der als Nachfolger infrage kommt – und das ist deren Vorsitzender Alexander Dobrindt, Inhaber des zweitwichtigsten Berliner CSU-Postens. Er gehörte bereits der jüngsten Bundesregierung an (als Verkehrsminister) und könnte am ehesten einen fliegenden Wechsel garantieren.

Er ist zwar kein Jurist, wie das in der Vergangenheit die Innenminister fast immer waren, sondern Soziologe. Aber auch der Verwaltungs-Betriebswirt Horst Seehofer war das nicht gewesen. Leichter würde es für Angela Merkel mit dem Neuen nicht, denn Dobrindt hat in der Vergangenheit oft harte Kritik an ihr geübt. Ein bayerischer Import, in Gestalt des Landesinnenministers Joachim Herrmann, gilt als höchst unwahrscheinlich, denn der Erlanger wird im Freistaat für den Wahlkampf gebraucht.

Harald Baumer