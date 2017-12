Das wird auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg entschieden

Studiengebühren und Antifa: 200 Anträge stehen zur Debatte - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Studiengebühren, gratis Zugfahrten und jede Menge Ge- sowie Verbote: Im christsozialen Antragsbuch für das kommende Wochenende stecken einige Überraschungen - nicht nur für Bayern. Ein Überblick!

Auf ihrem Parteitag in Nürnberg will sich die CSU nicht nur mit Personalien befassen, sondern auch über mehr als 200 Anträge abstimmen. Im 432 Seiten umfassenden vorläufigen Antragsbuch, das der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt, finden sich neben vielen altbekannten Forderungen wie mehr Mütterrente und Bildung auch kuriosere Punkte.

Mit Blick auf die noch immer ungewisse Bildung einer Bundesregierung ist Antrag "L 4" interessant: Hier wird die Durchführung von Mitgliederbefragungen oder alternativ die Abstimmung eines Parteitages zum Koalitionsvertrag verlangt.

Welche Anträge sonst diskutiert werden, sehen Sie hier:

Am Freitag und Samstag finden Sie einen Live-Ticker zum CSU-Parteitag in Nürnberg auf nordbayern.de.

dpa, tl