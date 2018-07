Der Isolierte: Warum Horst Seehofers Rücktritt alternativlos ist

BERLIN - Ist das das Ende des Asylstreits in der Union? Horst Seehofer hat nach übereinstimmenden Medienberichten seinen Rücktritt als Innenminister und CSU-Chef angeboten. Ein alternativloser Schritt, kommentiert NN-Chefredakteur Michael Husarek.

Etwas mehr als drei Monate war Horst Seehofer deutscher Innenminister. Foto: Kay Nietfeld/dpa



"Die CSU hat in den letzten Wochen Europa gerockt.“ So hat der Vize-Parteichef Manfred Weber die vergangenen Wochen vor der Vorstandssitzung zusammengefasst. Durchaus treffend. Dass es vor allem viele politische Misstöne waren, die von Horst Seehofer, Alexander Dobrindt und Markus Söder während der Asyltournee in die weite Welt hinausposaunt worden sind, hat ihr Parteifreund geflissentlich unterschlagen.

Die drei CSU-Frontsänger glauben offenbar an das Prinzip der eigenen Lautstärke. Mit knackigen Ansagen in Richtung Angela Merkel, mal in Talkshows, mal in Interviews geäußert, schien die CSU die Kanzlerin vor sich herzutreiben. Frei nach dem Motto: der (bayerische) Schwanz wedelt mit dem (Bundes-)Hund. Am Ende stand die CSU und vor allem ihr Parteichef ziemlich isoliert da. Seehofers Rücktritts-Ankündigung war wohl die einzige und letzte Option, noch größeren Schaden von der CSU abzuwenden.

Denn Seehofer hatte in den vergangenen Wochen schlicht und einfach den Bogen überspannt. So sehr, dass es am Ende nicht mehr möglich war für seine bayerische Regionalpartei mit den (über)großen nationalen und europäischen Ansprüchen eine Sprachregelung zu finden, mit der sie das Gesicht wahren hätte können. Denn auch eigens aus dem Hut gezauberte Vokabeln ("wirkungsgleich") konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass Seehofer (und auch Söder) sich gewaltig verzockt haben: Miserable Umfragewerte auf der einen und ein EU-Gipfel, der mit mehr Zugeständnissen endete als zu erwarten gewesen war, auf der anderen Seite stellen das unglücklich agierende Duo vor ungeahnte Herausforderungen. Denn inhaltlich hat die Kanzlerin so gut wie alle Forderungen aus dem Süden erfüllt.

Der Geist ist aus der Flasche

Zurückrudern kam für Seehofer aber nicht in Frage. Zumal er ohne Not den uralten Geist von Kreuth aus der Flasche gelassen hatte. Mehr denn je drohte ein Auseinandergehen der Schwesterparteien. Der Abgrund war noch nie so nahe. Und Seehofer schritt wild entschlossen auf ihn zu.

Wer so wenig vom inneren Zusammenhalt hält, wer die CDU-Vorsitzende und Kanzlerin derart brüskiert und sogar ihre Richtlinienkompetenz angezweifelt hat, der wäre ohne Partner besser aufgestellt. Diese Meinung hatte sich längst im Land breit gemacht.

Ein Austritt der CSU aus der Bundesregierung wurde immer weniger als Katastrophe angesehen. Im Gegenteil: Die CDU, so die Rechnung vieler Beobachter, käme bei Neuwahlen wohl auf ein Resultat jenseits der 20-Prozent-Marke und bliebe auch dank der zahlreich zu erwartenden Stimmen aus Bayern nach wie vor die stärkste Kraft im Lande.

Ein Neuanfang

Und die CSU? Könnte künftig in der Oppositionsrolle poltern wie und gegen wen sie mag. Bestenfalls würde sie als Rechtsausleger der alten Union von der AfD Stimmen abgreifen — als neue national-konservative Kraft, mit der (hoffentlich) nötigen Distanz zum rechtsextremen Rand des politischen Spektrums. Das alte Parteiensystem, das der Bundesrepublik über Jahrzehnte Stabilität gegeben hat, wäre dann zwar endgültig ad absurdum geführt, doch — das zeigt der Blick nach Frankreich — die Republik muss dadurch nicht zwangsläufig ins Wanken geraten.

Ob es tatsächlich so weit gekommen wäre, bleibt unbeantwortet. Den offenen Bruch mit der CDU wollte selbst der allzeit zum Zocken bereite Seehofer nicht herbeiführen, obwohl er die beim Brüsseler Gipfel getroffenen Ergebnisse als "nicht wirkungsgleich" abgekanzelt hatte. Der Alt-Rocker von der CSU war zu harmonischen und somit versöhnlichen Tönen nicht mehr fähig. Sein Rücktrittsangebot war deshalb am Ende überfällig.

