Deutschland erkennt Guaidó als Interimspräsident Venezuelas an

Ultimatum für Maduro abgelaufen - vor 1 Stunde

BERLIN - Deutschland erkennt wie mehrere andere EU-Staaten den Chef des entmachteten venezolanischen Parlaments, Juan Guaidó, als Interimspräsidenten des krisengeschüttelten Landes an. Das sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Montag in Berlin.

Juan Guaidó, Anführer der Opposition, spricht während einer Kundgebung vor seinen Anhängern. © Rayner Peña, dpa



Zuvor war eine Frist an den umstrittenen sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro abgelaufen, ohne dass Maduro einen Termin für eine freie und faire Präsidentschaftswahl verkündet hatte.

Weitere Infos folgen.

dpa