Deutschland hält Erdogans Provokationen aus

Die neuerlichen Eskalationsstufen zeugen auch von misslungener Integration - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Einen größeren Gefallen hätte das kleine badische Gaggenau dem gern allmächtigen Sultan in Ankara kaum tun können: Dem türkischen Präsidenten Erdogan spielt das Auftrittsverbot für einige seiner Minister in Gaggenau und danach auch anderen deutschen Städten voll in die Hände. Ein Kommentar von NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz.

Erdogan und seine Leute wollen in Deutschland für die Verfassungsreform werben? Sollen sie doch! © REUTERS



Erdogan und seine Leute wollen in Deutschland für die Verfassungsreform werben? Sollen sie doch! Foto: REUTERS



So abartig und dreist etliche der Verbal-Attacken sind, mit denen die Regierenden in der Türkei auf diese Verbote reagieren - selbst die von Erdogan drangsalierte Opposition verweist nicht zu Unrecht darauf: Deutsche Behörden verweigern in diesem Fall genau jene Meinungs- und Versammlungsfreiheit, die deutsche Politiker jedweder Couleur von der Türkei stets (und natürlich zu Recht) einfordern.

Selbstverständlich ist die Bundesrepublik nicht auf der Rückkehr zum Faschismus, wie ausgerechnet der Justizminister der Türkei nun schwadroniert - eines Landes, das rechtsstaatliche Prinzipien über Bord wirft und selbst gefährlich in Richtung Autokratie marschiert. Und weil die Deutschen um die Stabilität ihrer Demokratie wissen, weil auch die hier lebenden Türken die Freiheit(en) der Bundesrepublik zumindest genießen, wenn nicht schätzen - genau deshalb ist das Land gut beraten, gelassen und kühl auf die türkischen Provokationen zu reagieren. Sonst lässt man sich ein auf einen teils unterirdischen Beschimpfungs- und Beleididigungswettbewerb, den niemand gewinnen kann.

Das Problem des Doppelpasses

Erdogans Truppe will hier werben für seine Verfassungsreform, die aus der Türkei ein noch autoritäreres Präsidialsystem macht? Sollen sie doch. Wäre schön, wenn auch die Opposition dies könnte - die aber ebenso unter den Schikanen des Machthabers leidet wie die Medien in der Türkei. Die Türken in Deutschland, die ja zu einem Teil auch Deutsche sind, werden sich ihr Bild machen. Erdogan hat hier viele Anhänger - wenn die Bundesrepublik versucht, seine Auftritte zu verhindern, dürfte deren Zorn ebenso wachsen wie ihre Zustimmung zum Autokraten vom Bosporus.

Dabei belegt die Auseinandersetzung allerdings auch die erheblichen Defizite, die es hierzulande in Sachen Integration teils immer noch gibt: Der Präsident der hier lebenden Türken heißt immer noch Gauck und bald Steinmeier, aber eben keineswegs Erdogan. Die doppelte Staatsbürgerschaft zeigt hier, im oft fehlenden eindeutigen Bekenntnis zur neuen Heimat Deutschland, ihre Schattenseite.

Beide brauchen einander

Wie lässt sich das Abdriften der Türkei verhindern? Vielleicht gar nicht. Aber sicher nicht dadurch, indem sich die deutsche Politik auf den Kleinkrieg einlässt, den Erdogan nur zu gern hätte. Immer noch gilt: Die EU und Deutschland brauchen die Türkei als Partner, nicht zuletzt wegen des Flüchtlingspakts. Aber mindestens ebenso braucht die Türkei funktionierende Drähte zu Europa. Das Land manövriert sich auch wegen Erdogans Kurs in die Krise, der Tourismus bricht ein, das Land ist verletzlich.

Da kann nur Diplomatie Annäherung bringen - auch wenn die aktuellen Aussagen oft alles andere als diplomatisch sind. Wenn türkische Politiker nach Deutschland kommen, müssen sie mit ihren hiesigen Minister-Kollegen reden. Zu hoffen ist, dass Außenminister Gabriel dies nächste Woche tatsächlich tun kann. Da muss es auch um den Skandal des in U-Haft sitzenden deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel gehen, dem die Eskalation des Krachs im Übrigen kaum helfen dürfte, geduldige bilaterale Gespräche vielleicht aber schon.

Deutschland ist so frei, dass es die ärgerlichen, provozierenden, einseitigen Auftritte von Erdogans Team aushält. Es kann, es sollte zu seinen Grundrechten stehen. Und alle, die protestieren oder anschreiben wollen gegen den Möchtegern-Diktator - sie dürfen und können das in unserer Zivilgesellschaft, ganz im Gegensatz zur zusehends dunklen Türkei.

Alexander Jungkunz

Mail an die Redaktion