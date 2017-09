2017 Bundestagswahl "Deutschlandtrend": SPD nur acht Prozentpunkte vor AfD

BERLIN - Die SPD hat knapp eineinhalb Wochen vor der Bundestagswahl im ARD-"Deutschlandtrend" einen Prozentpunkt eingebüßt und liegt derzeit bei nur noch 20 Prozent - und nur noch wenige Prozentpunkte vor der AfD.

Seine Partei hat den schwächsten Wert seit Januar und zugleich im "Deutschlandtrend" generell: SPD-Kanzlerkandidat und Parteivorsitzende Martin Schulz.



Seine Partei hat den schwächsten Wert seit Januar und zugleich im "Deutschlandtrend" generell: SPD-Kanzlerkandidat und Parteivorsitzende Martin Schulz. Foto: Kay Nietfeld/dpa



Dies ist der schwächste SPD-Wert seit Januar und zugleich im "Deutschlandtrend" generell. In der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung liegen die Sozialdemokraten in der Sonntagsfrage damit nur noch 8 Prozentpunkte vor der AfD, die auf 12 Prozent (plus 1) kommt. Die Union als stärkste Partei verharrt bei 37 Prozent. Die FDP rückt mit 9,5 Prozent (plus 0,5) auf Platz vier vor. Die Linken verlieren leicht und kommen auf 9 Prozent (minus 1), die Grünen auf 7,5 Prozent (minus 0,5).

Mit diesen Zahlen würde es derzeit neben einer großen Koalition keine Mehrheit für weitere Zweierbündnisse geben. An Dreierbündnissen wäre eine so genannte Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen rechnerisch möglich. Sowohl FDP wie auch Grüne haben dies aber als sehr unwahrscheinlich bezeichnet.

Im rein theoretischen Fall einer Direktwahl des Kanzlers oder der Kanzlerin liegt Amtsinhaberin Angela Merkel zwar weiterhin weit vorne. Sie büßt aber mit 51 Prozent (minus 3) etwas stärker an Zustimmung ein als SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz mit 25 Prozent (-1).

dpa