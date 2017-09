Die Arbeitsverweigerung der Regierung beim Klimaschutz

Die Politik tritt bei Energie- und Verkehrswende auf der Stelle - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Bundesregierung hat weder die Energie- noch die Verkehrswende vorangebracht. Viele ihrer Ziele wird sie verfehlen - die Senkung der Kohlendioxid-Emissionen ist nur eines davon. Dabei haben wir alle unter den Folgen zu leiden, kommentiert NN-Redakteurin Sarah Benecke.

Das RWE-Kohlekraftwerk in Niederaussem bei Pulheim. Foto: Federico Gambarini/dpa



Man würde gerne aufschreien, empört sein und überrascht. Stattdessen ist man einfach nur wütend. Denn es war schon klar, dass Deutschland seine Klimaschutzziele krachend verfehlen würde - eine Studie hat es jetzt nur noch bestätigt. Das, was die Bundesregierung in den vergangenen vier Jahren für den Klimaschutz geleistet hat, grenzt an Arbeitsverweigerung. Es liegt der Studie zufolge zwar auch an der wachsenden Bevölkerung und der starken Konjunktur, dass die Kohlendioxid-Emissionen nicht sinken. Dadurch werden schließlich mehr fossile Brennstoffe verbraucht. Aber das ist keine Rechtfertigung dafür, nicht gegenzusteuern.

Derzeit tritt Deutschland, der weltweite Vorreiter beim Klimaschutz, auf der Stelle. Die Energiewende kommt genauso wenig voran wie die Verkehrswende. Trotzdem sind die einzigen, die ehrgeizige Ziele in ihrem Wahlprogramm formulieren, die Grünen und die Linken. Sie wollen zum Beispiel ab 2030 keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor mehr zulassen. Die anderen Parteien lavieren herum und trauen sich noch nicht mal, sich auf absehbare Zeit vom Diesel zu verabschieden - trotz aller Skandale, trotz der Folgen für Umwelt und Gesundheit. Fahrverbote wollen sie lieber auch nicht, und der Ausstieg aus der Kohle ist politisch zu heikel, da geht es ja wieder um Arbeitsplätze.

Was ist eigentlich mit dem Ziel der Bundesregierung, dass bis 2020 eine Million Elektroautos auf unseren Straßen fahren? Es wird verfehlt. Was ist mit dem Ausstieg aus der Kohle? Vertagt. Was ist mit dem Emissionshandel, der den CO2-Ausstoß senken sollte? Gescheitert. Die nächste Bundesregierung muss den Klimaschutz endlich wieder ganz oben auf die Agenda setzen.

Sie muss über Fahrverbote reden, über den Kohleausstieg und das Ende des Verbrennungsmotors - um nur ein paar Beispiele zu nennen. Sonst ist Deutschland bald kein Vorreiter mehr, sondern ein Verweigerer. Das wäre auch international ein sehr schlechtes Signal.

Sarah Benecke E-Mail